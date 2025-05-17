Результати голосування на Євробаченні 2025: скільки балів отримали країни

У швейцарському Базелі завершився міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2025. За перемогу змагалися 26 країн, однак головний трофей вдалося здобути представнику Австрії – співаку JJ, який виступав з піснею Wasted Love.

Скільки балів отримали країни-учасниці Євробачення 2025 у гранд-фіналі – результати голосування дивіться далі у матеріалі.

Євробачення 2025: результати голосування

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