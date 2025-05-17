Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
Результати голосування на Євробаченні 2025: скільки балів отримали країни
У швейцарському Базелі завершився міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2025. За перемогу змагалися 26 країн, однак головний трофей вдалося здобути представнику Австрії – співаку JJ, який виступав з піснею Wasted Love.
Скільки балів отримали країни-учасниці Євробачення 2025 у гранд-фіналі – результати голосування дивіться далі у матеріалі.
Євробачення 2025: результати голосування
- Австрія (JJ – Wasted Love) – 436 балів
- Ізраїль (Юваль Рафаель – New Day Will Rise) – 357 балів
- Естонія (Tommy Cash – Espresso Macchiato) – 356 балів
- Швеція (KAJ – Bara bada bastu) – 321 бал
- Італія (Лучіо Корсі – Volevo essere un duro) – 256 балів
- Греція (Клавдія – Asteromаta) – 231 бал
- Франція (Луан Емера – Maman) – 230 балів
- Албанія (Shkodra Elektronike – Zjerm) – 218 балів
- Україна (Ziferblat – Bird of Pray) – 218 балів
- Швейцарія (Зої Ме – Voyage) – 214 балів
- Фінляндія (Еріка Вікман – Ich Komme) – 196 балів
- Нідерланди (Клод – C’est La Vie) – 175 балів
- Латвія (Tautumeitas – Bur man laimi) – 158 балів
- Польща (Юстина Стечковська – Gaja) – 156 балів
- Німеччина (Abor & Tynna – Baller) – 151 бал
- Литва (Katarsis – Tavo akys) – 96 балів
- Мальта (Міріана Конте – Serving) – 91 бал
- Норвегія (Кайл Алессандро – Lighter) – 89 балів
- Велика Британія (Remember Monday – What The Hell Just Happened) – 88 балів
- Вірменія (Parg – Survivor) – 72 бали
- Португалія (Napa – Deslocado) – 50 балів
- Люксембург (Лаура Торн – La poupée monte le son) – 47 балів
- Данія (Sissal – Hallucination) – 47 балів
- Іспанія (Melody – Esa diva) – 37 балів
- Ісландія (Vaeb – Róa) – 33 бали
- Сан-Марино (Gabry Ponte – Tutta L’Italia) – 27 балів
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