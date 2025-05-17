Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Під час відбиття ворожої атаки з F-16 було втрачено звʼязок: пілот катапультувався
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Результати голосування на Євробаченні 2025: скільки балів отримали країни

Євробачення 2025
Фото: Getty Images

У швейцарському Базелі завершився міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2025. За перемогу змагалися 26 країн, однак головний трофей вдалося здобути представнику Австрії – співаку JJ, який виступав з піснею Wasted Love.

Скільки балів отримали країни-учасниці Євробачення 2025 у гранд-фіналі – результати голосування дивіться далі у матеріалі.

Євробачення 2025: результати голосування

  1. Австрія (JJ – Wasted Love) – 436 балів
  2. Ізраїль (Юваль Рафаель – New Day Will Rise) – 357 балів
  3. Естонія (Tommy Cash – Espresso Macchiato) – 356 балів
  4. Швеція (KAJ – Bara bada bastu) – 321 бал
  5. Італія (Лучіо Корсі – Volevo essere un duro) – 256 балів
  6. Греція (Клавдія – Asteromаta) – 231 бал
  7. Франція (Луан Емера – Maman) – 230 балів
  8. Албанія (Shkodra Elektronike – Zjerm) – 218 балів
  9. Україна (Ziferblat – Bird of Pray– 218 балів
  10. Швейцарія (Зої Ме – Voyage) – 214 балів
  11. Фінляндія (Еріка Вікман – Ich Komme) – 196 балів
  12. Нідерланди (Клод – C’est La Vie) – 175 балів
  13. Латвія (Tautumeitas – Bur man laimi) – 158 балів
  14. Польща (Юстина Стечковська – Gaja) – 156 балів
  15. Німеччина (Abor & Tynna – Baller) – 151 бал
  16. Литва (Katarsis – Tavo akys) – 96 балів
  17. Мальта (Міріана Конте – Serving) – 91 бал
  18. Норвегія (Кайл Алессандро – Lighter) – 89 балів
  19. Велика Британія (Remember Monday – What The Hell Just Happened) – 88 балів
  20. Вірменія (Parg – Survivor) – 72 бали
  21. Португалія (Napa – Deslocado) – 50 балів
  22. Люксембург (Лаура Торн – La poupée monte le son) – 47 балів
  23. Данія (Sissal – Hallucination) – 47 балів
  24. Іспанія (Melody – Esa diva) – 37 балів
  25. Ісландія (Vaeb – Róa) – 33 бали
  26. Сан-Марино (Gabry Ponte – Tutta L’Italia) – 27 балів
Читайте також
Євробачення 2025: за кого голосувала Україна у фіналі
Євробачення 2025 за кого голосувала Україна,

Зараз дивляться

Євробачення 2025
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь