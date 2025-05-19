Після трьох років у ЗСУ: актора-військового Геннадія Попенка списали зі служби

Актора і телеведучого Геннадія Попенка, який три роки тому долучився до лав Збройних сил України, списали зі служби за станом здоров’я.

Геннадія Попенка списали зі служби в ЗСУ

Військовий зазначив, що травма коліна, яку минулого року він дістав на Запорізькому напрямку, не дає йому змоги швидко пересуватися. Попенко вже переніс кілька операцій, лікарі встановили йому в ногу титанову пластину.

– Майже три роки тому призвався. І от нещодавно списаний з армії на певний термін. На згадку про цей час – біль та титан в коліні. Вже пересуваюся без ковіньки, але біг поки лише сниться. Реально сниться, – написав Геннадій.

Попенко додав, що буде намагатися повернутися до роботи на телебаченні, а також займатиметься волонтерством і підтримкою ветеранів.

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Нагадаємо, що Геннадій Попенко став до зброї на початку повномасштабного вторгнення РФ. Минулого року він травмувався під час тренування на Запорізькому напрямку.

Військовий двічі невдало впав і сильно вдарився, отримавши подвійний перелом у колінному суглобі і травмувавши кілька груп зв’язок.

Фото: Геннадій Попенко

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