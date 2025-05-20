Хотіла “влитися” в колектив: Єфросиніна згадала, як вперше спробувала цигарки

Ведуча Маша Єфросиніна поділилася щирою розмовою зі своїм молодшим сином Сашком, яка торкнулася теми шкідливих звичок, а точніше куріння.

Під час бесіди зірка зізналася, коли сама вперше спробувала цигарки.

Маша Єфросиніна розповіла сину про куріння

У сторис Маша опублікувала фрагмент розмови із Сашком в машині. Вона запевнила, що відверто відповідає на всі питання сина, поки ще залишається для нього “беззаперечним авторитетом”.

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– Сьогодні в нас на порядку денному: чому люди палять? — написала Єфросиніна.

У відповідь на це запитання вона згадала власний підлітковий досвід, визнавши, що вперше спробувала цигарки у 13 років, коли її перевели в дорослий склад танцювального ансамблю.

– Там всі палили, тож я хотіла “влитися” в колектив, – пояснила свій вчинок ведуча.

Зараз Маша розуміє, що це не зробило її дорослішою в очах інших учасниць ансамблю. До того ж від куріння вона постійно кашляла та недобре себе почувала.

Єфросиніна завірила сина, що курити – це несмачно. Разом із тим, вона не тішить себе ілюзіями та розуміє, що й він одного дня захоче спробувати. Наприклад, його старша сестра Нана вже мала такий досвід, уточнила Маша Єфросиніна.

Варто сказати, що зараз ведуча дуже сильно опікується власним здоровʼям та виглядом. Вона займається спортом, слідкує за раціоном та разом зі своєю подругою, співачкою Олею Поляковою періодично навідує сауну.

До слова, Полякова нещодавно публічно підколола колегу Тіну Кароль, що слідкує за своєю фізичною формою та досягла вершин у виконанні різних складних асан.