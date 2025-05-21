Чи було Євробачення в Україні: історія українських тріумфів на конкурсі
Євробачення – це грандіозне шоу, яке щороку збирає мільйони глядачів біля екранів по всьому світу. Це свято музики, талантів, різноманіття культур та єдності, де кожна країна прагне представити себе якнайкраще. Україна в цьому яскравому калейдоскопі талантів не стоїть осторонь, активно беручи участь у пісенних змаганнях.
Про те, чи було Євробачення в Україні, читайте в нашому матеріалі.
Чи проводилося Євробачення в Україні та коли
Україна розпочала свій шлях на престижному пісенному конкурсі Євробачення у 2003 році, дебютувавши з Олександром Пономарьовим. Проте вже наступний, 2004 рік, приніс країні справжній тріумф: Руслана з її енергійною піснею Wild Dances здобула перше місце, принісши Євробачення до Києва у 2005 році.
У 2005 році Євробачення в Україні відбулося у Міжнародному палаці спорту в Києві, який став головною ареною для європейської музичної події.
Наступного грандіозного успіху довелося чекати більше десятиліття. У 2016 році Україна знову підкорила Євробачення, завдяки потужному виступу Джамали з піснею 1944. Ця композиція, присвячена депортації кримських татар, зворушила серця мільйонів та принесла Україні 534 бали, забезпечивши заслужене перше місце.
Завдяки цій перемозі, Україна вдруге приймала Євробачення у 2017 році. Конкурс також відбувся у Києві, але цього разу головною ареною став Міжнародний виставковий центр, який розташований на лівому березі Дніпра.
Чи проводили Євробачення в Україні у 2023 році
У 2022 році Україна втретє здобула перемогу на Євробаченні завдяки неповторному виступу гурту Kalush Orchestra з піснею Стефанія. Ця композиція, що поєднала етнічні мотиви з сучасним звучанням, стала справжнім символом стійкості українського народу в умовах повномасштабної війни.
За правилами конкурсу, країна-переможець отримує право на проведення наступного Євробачення. Відтак, конкурс у 2023 році мав відбутися в Україні. Проте, попри щире бажання та готовність української сторони, через повномасштабне вторгнення Росії та з міркувань безпеки, Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила рішення перенести Євробачення-2023 до Великої Британії. Конкурс відбувся в Ліверпулі, який з гідністю взяв на себе роль господаря, але з постійним акцентом на підтримці України.
Коли Україна не брала участь у Євробаченні
Історія участі України в Євробаченні також має свої “пропущені” сторінки. У 2015 році Україна не брала участі в конкурсі через складну економічну та політичну ситуацію в країні, пов’язану з військовими діями на сході.
У 2019 році Україна також відмовилася від участі. Цьому передував гучний скандал, пов’язаний з Національним відбором, де переможниця, співачка Maruv, відмовилася підписувати контракт з Суспільним мовником. Це призвело до того, що Україна вирішила не надсилати свого представника на конкурс.
У 2020 році Євробачення було скасовано вперше в історії через пандемію COVID-19, що вплинула на весь світ, і Україна, як і інші країни, не змогла взяти участь у конкурсі.
Отже, можна сміливо зробити висновок та дати однозначну відповідь на питання, чи проводили Євробачення в Україні. Ми двічі успішно приймали цей міжнародний пісенний конкурс у 2005 та 2017 роках, а також мали честь проводити його у 2023 році, проте з об’єктивних причин, пов’язаних з війною, право проведення було передано Великій Британії.
Незважаючи на всі виклики та випробування, Україна продовжує гідно представляти себе на Євробаченні. Тож у 2025 році Україна посіла дев’яте місце з виступом гурту Ziferblat та їхньою піснею Bird of Pray.
Гурт Ziferblat зумів поєднати у своїй композиції незвичайне звучання, що органічно поєднало елементи арт-року та психоделічного попу, створюючи сюрреалістичну та водночас заворожуючу атмосферу. Пісня відзначилася глибоким ліричним текстом та неординарним сценічним номером, який запам’ятався своєю візуальною естетикою та оригінальністю.