Полетіла дуже рано: Ірина Білик вшанувала маму, яку втратила пʼять років тому
Співачка Ірина Білик зворушливо вшанувала памʼять своєї мами Ганни Яківни, яка пішла з життя пʼять років тому. Артистка зізналася, що завжди сумуватиме за своєю рідною людиною.
Ірина Білик вшанувала маму
У день роковин смерті мами Ірина Білик поділилася емоційним дописом, у якому згадала найважливіше, що та залишила їй.
– Моя мама полетіла дуже рано… Вона не встигла пожити для себе, але головне, що вона залишила мені, – це багато любові до людей! – написала артистка.
Ірина додала, що Ганну Яківну знали та любили її шанувальники. Пост-присвяту Білик доповнила архівною світлиною, на якій мама з посмішкою тримає в руках букет яскравих рожевих квітів. За словами артистки, рідна людина приходить до неї у снах.
– Вона сниться мені щасливою, у гарних сукнях, і все в неї там добре! Просто її не вистачає мені… і так буде завжди, – поділилася співачка.
Реакція мережі на допис Ірини Білик
Шанувальники в коментарях підтримали улюблену артистку словами співчуття та власними спогадами про Ганну Яківну.
- Памʼятаємо твою прекрасну мамулю, – написала продюсерка Олена Мозгова.
- Яка красива матуся у вас – золотоволоса, блакитноока красуня. Вічна памʼять.
- Пам’ятаю сонячну і надзвичайно привітну, добродушну матусю. Вічна пам’ять.
- Ірочко, я в шоці, що вже пʼять років пролетіли.
- Вічна пам’ять. Моя мама теж пішла пʼять років тому, і це правда – її не вистачає. Любі мами, ви з нами назавжди в наших серцях.
- Ви дуже схожі. Вона дуже світла і добра людина.
Ганна Білик пішла з життя у 2020 році. Що стало причиною смерті — Ірина не розповідала. За пів року до того артистка втратила ще й батька.