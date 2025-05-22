Полетіла дуже рано: Ірина Білик вшанувала маму, яку втратила пʼять років тому

Співачка Ірина Білик зворушливо вшанувала памʼять своєї мами Ганни Яківни, яка пішла з життя пʼять років тому. Артистка зізналася, що завжди сумуватиме за своєю рідною людиною.

Ірина Білик вшанувала маму

У день роковин смерті мами Ірина Білик поділилася емоційним дописом, у якому згадала найважливіше, що та залишила їй.

– Моя мама полетіла дуже рано… Вона не встигла пожити для себе, але головне, що вона залишила мені, – це багато любові до людей! – написала артистка.

Ірина додала, що Ганну Яківну знали та любили її шанувальники. Пост-присвяту Білик доповнила архівною світлиною, на якій мама з посмішкою тримає в руках букет яскравих рожевих квітів. За словами артистки, рідна людина приходить до неї у снах.

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– Вона сниться мені щасливою, у гарних сукнях, і все в неї там добре! Просто її не вистачає мені… і так буде завжди, – поділилася співачка.

Реакція мережі на допис Ірини Білик

Шанувальники в коментарях підтримали улюблену артистку словами співчуття та власними спогадами про Ганну Яківну.

Памʼятаємо твою прекрасну мамулю, – написала продюсерка Олена Мозгова.

Яка красива матуся у вас – золотоволоса, блакитноока красуня. Вічна памʼять.

Пам’ятаю сонячну і надзвичайно привітну, добродушну матусю. Вічна пам’ять.

Ірочко, я в шоці, що вже пʼять років пролетіли.

Вічна пам’ять. Моя мама теж пішла пʼять років тому, і це правда – її не вистачає. Любі мами, ви з нами назавжди в наших серцях.

Ви дуже схожі. Вона дуже світла і добра людина.

Ганна Білик пішла з життя у 2020 році. Що стало причиною смерті — Ірина не розповідала. За пів року до того артистка втратила ще й батька.

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