У будинок Жені Яновича влучив Шахед: як почувається комік

Під час масштабної повітряної атаки на Україну в будинок, де мешкає український комік Женя Янович, влучив Шахед.

Це сталося в ніч на 25 травня, коли Росія випустила по нашій країні 69 ракет та 298 безпілотників.

Женя Янович про влучання Шахеду в будинок

Про пережите співзасновник студії Мамахихотала розповів у розмові з волонтером та громадським діячем Сергієм Стерненком.

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Янович уточнив, що, почувши дзижчання Шахеда, вирішив перечекати небезпеку на ліфтовому майданчику, що має чотири опірні стіни. Після вибуху він спустився через задимлені поверхи та пішов в укриття. Про масштаби руйнувань Євген дізнався вже зранку, коли побачив купу повідомлень та пропущених дзвінків.

– Я заснув через те пізніше, звісно. Прокинувся від того, що в мене хтозна скільки пропущених і всього іншого. Якщо десь поруч з вами прилітає – напишіть знайомим, що з вами все окей, – порадив комік.

На щастя, усі мешканці будинки лишилися живі. За словами Жені Яновича, хтось отримав легке поранення, а ще сусідські діти дуже перелякалися.

– У мене на поверсі живуть сусіди з малими дітьми. Їм по чотири-пʼять років. Вони уже все усвідомлюють, але не знають, як поводитись. Коли саме збивали перед цим балістику, мами просто в цей момент рефлекторно закривали їх собою. І я не уявляю, як в цей момент взагалі почувається і малеча, і їхні батьки, бо це просто жахлива емоція, – поділився Янович.

У ніч проти 25 травня після атаки окупантів було зафіксовано влучання у 22 населених пунктах. ППО вдалося збити 266 дронів і 45 крилатих ракет, попри це, в кількох регіонах є загиблі, зокрема троє дітей на Житомирщині.

Фото: скриншот з інтервʼю

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