Співати під фонограму не буду: Дмитро Волканов повідомив про проблеми з голосом

Співак Дмитро Волканов повідомив про серйозні проблеми з голосом, які виникли під час його виступу. Під час виконання однієї з пісень на концерті у нього перестали змикатися голосові зв’язки.

Дмитро Волканов зірвав голос

Про прикрий інцидент артист повідомив у сторис в Instagram. Через це Дмитро змушений перенести заплановані виступи в Корсуні-Шевченківському та Кагарлику, які мали відбутися найближчими днями.

– Співати під фонограму для вас я не хочу і не буду! Буду лікуватися максимально швидко й ефективно… На жаль, здоров’я в мене не залізне, – зазначив Волканов у своєму зверненні до шанувальників та подякував за розуміння.

Нові дати концертів уже відомі. У Корсуні-Шевченківському концерт відбудеться 3 липня, а в Кагарлику – 4 серпня.

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Дмитро Волканов — не єдиний український артист, якому довелося зіткнутися з проблемами з голосом. Не менш нервова ситуація виникла у соліста гурту Ziferblat Даниїла Лещинського, що представляв Україну на Євробаченні 2025.

Вокаліст зізнався, що перед поїздкою на міжнародний пісенний конкурс у нього виявили хронічний ларингіт та заборонили співати. Проте Даня разом зі своєю лікаркою зробили все можливе заради виступу на шоу, який приніс Україні девʼяте місце.

Фото: Дмитро Волканов

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