Коли вийде серіал Гаррі Поттер від HBO: що відомо про дату премʼєри

Поттеромани по-різному ставляться до нового серіалу від HBO про хлопчика, що вижив, але можна точно сказати, що на нову масштабну адаптацію магічної саги Джоан Роулінг чекають.

Шоуранери планують у кожному сезоні розкривати події одного з томів. Тому наближається час, коли глядачі знову повернуться у Гоґвортс – цього разу з новими акторами та сучасним підходом до візуального стилю.

Коли чекати прем’єру серіалу Гаррі Поттер від HBO

Шоу запустять у виробництво вже цього літа, зйомки проводитимуть у комплексі Warner Bros. Studios Leavesden у Великій Британії. Саме там свого часу знімали й класичні фільми про пригоди юного чарівника.

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За словами голови HBO та Max Content Кейсi Блойса, перший сезон Гаррі Поттера фанати побачать наприкінці 2026 або на початку 2027 року.

Серіал вийде на стримінговій платформі Max, і хоч окремої дати для України поки не оголошено, очікується, що прем’єра відбудеться одночасно у всьому світі.

У вівторок, 27 травня, HBO нарешті розкрила головну інтригу шоу, оголосивши акторів золотої трійці. Роль Гаррі виконає Домінік Маклафлін, Герміони – Арабелла Стентон, а Рона – Аластер Стаут. Їх обрали з понад 30 тис. претендентів.

Нагадаємо, що письменниця Джоан Роулінг бере участь у проєкті як виконавча продюсерка. Попередньо в серіалі буде сім сезонів. Для зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера студія Warner Bros. будує повнофункціональне “мінімісто” вартістю $1,25 млрд.

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