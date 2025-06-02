Netflix показав повноцінний трейлер Гри в кальмара 3: що чекає на гравця 456

Netflix представив офіційний трейлер третього сезону серіалу Гра в кальмара, премʼєра якого відбудеться цього літа. Це буде завершальна частина популярного трилера, що став світовим хітом.

Гра в кальмара 3 сезон – що показали в трейлері

У новому трейлері глядачі побачили повернення головного героя Сон Гі Хуна, який знову бере участь у смертельних змаганнях після провалу повстання, що завершило попередній сезон. На нього чекають нові, ще небезпечніші випробування.

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У ролику герой запитує: “Чому ви не вбили мене? Чому залишили живим?”, а учасники долають заплутані лабіринти та грають у смертельні версії дитячих ігор.

Гра в кальмара 3 сезон продовжує історію боротьби проти системи зсередини. У другому сезоні Сон Гі Хун намагався зруйнувати плани організаторів ігор, але його зусилля зірвав загадковий Лідер.

Новий сезон обіцяє нові ігри, зокрема варіацію смертельної розваги Червоне світло – зелене світло.

До акторського складу повернуться знайомі фанатам обличчя, а режисером залишається Хван Дон Хек, який вже працює над потенційними спінофами про всесвіт Гри в кальмара.

Нагадаємо, усі серії Гри в кальмара 3 зʼявляться на Netflix вже 27 червня.

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