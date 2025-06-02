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Смішна ситуація: Роговенко визнала, що допомогла колишньому виїхати під час війни

Владислава Роговенко

Блогерка з Дніпра Владислава Роговенко, яка зараз живе в США, потрапила в черговий скандал. Вона зізналася в тому, що заплатила за виїзд свого колишнього з України під час повномасштабної війни.

Влада Роговенко про хабар за екса

Інфлюенсерка влаштувала в Instagram рубрику Запитання-відповідь та визнала, що дала хабар у $15 тис., щоби її колишній зміг покинути межі країни.

– Я невиправна, – прокоментувала це Роговенко.

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На відео, яке вже зникло зі сториз, блогерка розповідає про “смішну ситуацію”, коли заради мами свого колишнього хлопця допомогла йому виїхати з України.

– Ну, блін, ну, така ось людина, розумієте? Боже, у мене аж тиск піднявся. Звідки у вас така інформація, я не знаю. Ви що, наш співробітник, чи що? Тільки наш колектив знає такі ось пікантні подробиці про мене. Ні, ну слухайте, я це зробила тільки заради його мами, я так скажу. Тому що я завжди з нею добре спілкувалася, коли вона зателефонувала з проханням, я не змогла цій жінці відмовити, – відповіла Роговенко одному з підписників.

Згодом вона пояснила, що йдеться саме про колишнього хлопця, а не чоловіка Олександра, який також перебуває в США та з яким інфлюенсерка вже розлучається.

Нагадаємо, що раніше Владислава Роговенко опинилася в базі сайту Миротворець за “поширення російської пропаганди”.

Минулого року разом з низкою інших українських блогерів вона відреагувала на удар росіян по Охматдиту, заявивши, що “ненавидить владу з обох сторін”.

Роговенко разом з двома дітьми мешкає в США, соцмережі веде російською мовою, а її чоловік у 2023 році записував вибачення після розмови з СБУ за розповсюдження відео прильотів по Дніпру.

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Фото: Владислава Роговенко

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