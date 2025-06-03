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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Тепер не Шайло: донька Анджеліни Джолі і Бреда Пітта змінила імʼя

Анджеліна Джолі з дітьми
Фото: Getty Images

Донька голлівудського експодружжя Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, 19-річна Шайло, взяла собі нове сценічне ім’я.

Про це стало відомо після заходу, який дівчина нещодавно відвідала у Лос-Анджелесі, пише People.

Яке ім’я використовує донька Джолі і Пітта

У четвер, 29 травня, Шайло з’явилася на вечері, присвяченій запуску колекції модельєрки Ізабель Марант у співпраці з Net-A-Porter. Донька акторів була хореографкою музикантки Luella, яка виконала свій новий сингл Naïve.

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У пресрелізі заходу дівчина згадується під новим ім’ям – Ші Джолі (Shi Joli). Наразі невідомо, чи це псевдонім Шайло, чи вона офіційно змінила ім’я.

Нагадаємо, що минулого року Шайло відмовилася від прізвища зіркового батька. Відповідну заяву вона подала в день свого 18-річчя у травні. Згідно з рішенням суду, дівчина офіційно стала називатися Шайло Джолі.

Дистанціювалися від Бреда Пітта вирішили й інші його доньки – Вів’єн і Захара. На заходах вони представлялися лише прізвищем мами.

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