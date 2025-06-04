Анджеліні Джолі – 50: як голлівудська бунтарка стала іконою гуманізму

Сьогодні, 4 червня, акторка Анджеліна Джолі святкує своє 50-річчя.

Зірка, яка стала обличчям Голлівуду початку 2000-х, має насичену акторську кар’єру, гучну біографію, багатодітну родину та чітку громадянську позицію. Зокрема, вона підтримує Україну у протистоянні російській агресії.

Дитинство та родина Анджеліни Джолі

Майбутня зірка народилася у Лос-Анджелесі в родині акторів. Її повне імʼя – Анджеліна Джолі Войт. Батько знаменитості Джон Войт – лауреат Оскара, Золотого глобуса та BAFTA, а також один із найпопулярніших акторів 70–80-х. Саме він уперше взяв десятирічну доньку на червону доріжку урочистої церемонії американської кіноакадемії.

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На цьому фото також можна помітити старшого брата Анджеліни Джеймса Гейвена, з яким вона мала настільки близькі стосунки, що потрапила у скандал. Їхній поцілунок на церемонії Оскара 2000 року став одним із найобговорюваніших моментів в історії кіноіндустрії.

Втім, стосунки всередині родини були складними. Після розлучення батьків Джолі жила з матір’ю – акторкою Маршелін Бертран. Вона померла від раку яєчників у 2007 році, коли їй було лише 56. За словами джерел видання People, акторка “цінує процес дорослішання, бо її мама пішла з життя рано”.

Початок кар’єри й перші фільми Джолі

Свою першу роль Джолі зіграла ще в дитинстві – в комедії У пошуках виходу (1982), де знімався її батько.

Проривом для юної зірки став фільм Хакери (1995), який хоч і не здобув статусу касового хіта, але привернув увагу до акторки. Саме тут вона познайомилася зі своїм першим чоловіком Джонні Лі Міллером.

Наступними гучними роботами стали фільми Джіа (1998), де вона зіграла модель з важкою долею, отримавши Золотий глобус, а також Перерване життя (1999), за який Джолі вручили Оскар. Так вона офіційно стала новою зіркою Голлівуду, що змушувала говорити про себе не лише через талант, а й через яскраву зовнішність та скандальну поведінку.

Серед стрічок, які прославили акторку, варто виокремити блокбастер Лара Крофт: Розкрадачка гробниць (2001), що зробив її зіркою пригодницьких бойовиків, драму Підміна (2008), за роль у якій її номінували на Оскар, та Чаклунка (2014) – фентезі від Disney, де Джолі виконала роль Малефісенти.

Також вона знімала авторське кіно, зокрема Нескорений – про життя американського спортсмена Луї Замперіні, та Спочатку вони вбили мого батька – про часи кривавого правління Червоних кхмерів в Камбоджі.

Анджеліна Джолі – бунтарка Голлівуду

Анджеліна Джолі в молодості прославилася тим, що відкрито говорила про експерименти з наркотиками, носила медальйони з кров’ю свого другого чоловіка Біллі Боба Торнтона, мала численні татуювання й заявляла про свою бісексуальність. Вона кілька років мала стосунки з акторкою і моделлю Дженні Шиміцу.

Преса неодноразово згадувала про її залежність до самопошкодження, любов до ножів і зйомки у провокаційних фотосесіях. Цей образ закріпився за Джолі до початку 2000-х, після чого вона різко змінила публічний імідж.

Діти Анджеліни Джолі та шлюб з Бредом Піттом

У знаменитості шестеро дітей. Троє біологічних від актора Бреда Пітта: Шайло Нувель (2006) та двійнята Нокс і Вів’єн (2008), і троє усиновлених – Меддокс з Камбоджі, Захара з Ефіопії та Пакс з В’єтнаму.

Пітт та Джолі познайомилися під час зйомок бойовика Містер і місіс Сміт (2005). Після цього актор розлучився з Дженніфер Еністон, і новостворена пара стала найобговорюванішою у світі.

Весілля відбулося 2014 року, однак вже у 2016-му Анджеліна подала на розлучення. Причиною став конфлікт на борту приватного літака, під час якого Пітт, за словами Джолі, агресивно повівся з сином Меддоксом.

Після завершення тривалого розлучення з Анджеліною Джолі у грудні 2024 року стосунки Бреда Пітта з дітьми залишаються напруженими. Джерела повідомляють, що актор практично не контактує з ними.

Ба більше, Шайло офіційно відмовилася від прізвища батька, її сестри Захара та Вів’єн також публічно використовують лише прізвище матері. Пакс у приватному дописі до Дня батька назвав Пітта “козлом”, про що повідомляло видання Daily Mail.

У нещодавньому інтерв’ю GQ актор зазначив, що завершення розлучення було для нього, радше, юридичною формальністю, ніж значною подією, і що він відчуває себе стабільно та комфортно в особистому житті.

Громадська діяльність Анджеліни Джолі та підтримка України

Анджеліна Джолі понад 20 років активно займається гуманітарною та правозахисною діяльністю. У 2001-му вона стала посланницею доброї волі ООН.

Зірка відвідала понад 60 країн, підтримувала біженців і постраждалих від конфліктів, включно з Сирією, Афганістаном, Суданом, Венесуелою. У жовтні 2014 року королева Великої Британії Єлизавета II присвоїла Джолі титул дами за її гуманітарну діяльність та вручила акторці Великий хрест ордена святого Михайла і святого Георгія.

У 2022 році Джолі приїхала до Львова, щоб зустрітися з українськими дітьми, що постраждали під час повномасштабної війни.

У травні 2025 року на Каннському кінофестивалі Джолі згадала українську письменницю Вікторію Амеліну серед загиблих митців, які не мали змоги завершити свої історії. Її слова стали потужним зверненням до міжнародної спільноти.

– Ніхто з нас не наївний. Ми знаємо, що багатьом митцям у всьому світі бракує свободи та безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто втратив своє життя, як-от Фатіма Хассуна, вбита в Газі, Шаден Гардуд, вбита в Судані, і Вікторія Амеліна, вбита в Україні, та багато інших надзвичайних митців, які мали б бути зараз з нами, – зазначила знаменитість.

Крім того, у 2023 році Джолі заснувала Maddox Jolie-Pitt Foundation, який допомагає вразливим громадам у Камбоджі. За інформацією джерел, акторка планує повертатися до активної благодійної роботи, оскільки її діти стали більш самостійними.

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