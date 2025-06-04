Євробачення 2026: Австрія обирає місто для проведення шоу

Австрія має визначити, яке місто прийматиме Євробачення у 2026 році. Державний мовник ORF оголосив про запуск процедури відбору.

До участі у конкурсі запрошені всі австрійські міста та громади, які готові відповідати вимогам Європейської мовної спілки. Подати документи можна до 4 липня.

Вимоги для проведення Євробачення 2026

Серед ключових умов – наявність критої арени, здатної вмістити щонайменше 10 тис. глядачів, а також забезпечення її повної доступності щонайменше на вісім тижнів: сім тижнів до фіналу конкурсу і ще один тиждень після нього.

Зараз дивляться

Крім того, необхідна міжнародна транспортна доступність, достатня кількість готельних номерів у регіоні, досвід організації масштабних заходів, а також можливість реалізувати проєкт безпечно, ефективно та з дотриманням принципів сталого розвитку.

Процедура відбору передбачає два етапи. Спочатку подається заява про зацікавленість, після чого кандидати отримують повний пакет документів для підготовки фінальної заявки. Участь у наступному етапі можлива лише за умови відповідності мінімальним вимогам.

Міста, що вже виявили зацікавлення

Попри те, що ORF офіційно не публікує список кандидатів, низка міст уже публічно оголосили про намір поборотися за право приймати конкурс.

Вельс і Лінц заради цього готові обʼєднати зусилля. Вельс планує зведення нової арени, яку мають добудувати до березня 2026 року на місці виставкового комплексу Messe Wels. Лінц, розташований поруч, забезпечить культурну програму та інфраструктуру для розміщення гостей.

Відень вважається одним із фаворитів. Столиця вже приймала Євробачення 2015 на арені Wiener Stadthalle.

Грац пропонує одразу дві локації: Stadthalle Graz та Schwarzl-Freizeit Zentrum. Подання заявки наразі залежить від рішень щодо фінансування на рівні міської влади.

В Інсбруку розглядають спортивний комплекс OlympiaWorld, зведений до Олімпійських ігор 1964 року. Місто вже потрапляло до шортліста під час відбору Євробачення 2015.

Оберварт також подав заявку. Мер Георг Рознер заявив, що місто відповідає ключовим критеріям. Проте технічна відповідність наявного майданчика ще оцінюється.

Серед інших потенційних претендентів – Санкт-Пельтен, Ебрайхсдорф і Премштеттен. Вони розглядають як стаціонарні споруди, так і можливість будівництва тимчасової інфраструктури.

Натомість Клагенфурт і Зальцбург відмовилися від участі. У Клагенфурті відсутня арена, яка б відповідала вимогам без додаткових перебудов. У Зальцбурзі визнали, що наявний зал замалий для проведення конкурсу.

Нагадаємо, що державний мовник ORF наразі працює в умовах жорсткої економії та вже рахує витрати. У 2026 році, окрім Євробачення, мовник також транслюватиме зимову Олімпіаду й чемпіонат світу з футболу, що істотно вплине на бюджет.

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