У Гонконгу показують оперу за мотивами сварки Трампа і Зеленського в Білому домі

У китайському Гонконгу поставили оперу за мотивами суперечки президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського, що відбулась у лютому цього року в Білому домі. Шоу має назву Трамп, президент-близнюк.

Що відомо про виставу

Трамп, президент-близнюк – це кантонська опера, що поєднує спів, акторську майстерність, бойові мистецтва та вишукані костюми, і традиційно виконується під час урочистих подій.

Виставу показали в гонконзькому театрі Сіцюй під час телефонної розмови президента США та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Зараз дивляться

Комедію написав драматург кантонської опери Едвард Лі. Її прем’єра відбулася ще у 2019 році, але відтоді сюжет кілька разів змінювали. В останню версію опери додали сцену суперечки Трампа й Зеленського в Білому домі.

Un opéra satirique sur Trump et Zelensky présenté à Hong Kong Sur scène, un acteur jouant le Président américain se moque de la tenue du dirigeant ukrainien et lui tire dessus avec un pistolet à eau. pic.twitter.com/N3E612ytEb — Chroniques des conflits mondiaux (@Conflits_Chaine) June 6, 2025 Історія починається з того, що доньці Трампа, Іванці, сниться, що в її батька є брат-близнюк на ім’я Чуань Пу з Китаю. Коли Трампа викрадають прибульці з Марсу, Іванка просить Чуаня на день замінити батька. В іншій сцені двійник президента США свариться із Зеленським через його одяг в Білому домі і стріляє в нього з водяного пістолета. Після цього український лідер вдає, що його поранили. Виступ проходить на тлі фотографій із реальних подій. За даними ЗМІ, глядачі, серед яких багато молоді, вибухали сміхом протягом опери. Вистава має величезний попит у Гонконгу. Читайте також Мати Херсона: в Нью-Йорку показали уривок з опери про депортованих українських дітей

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.