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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Саундтрек літніх побачень: Монатик і Kazka випустили спільний трек Про тебе

Монатик, Kazka

Українські артисти Дмитро Монатик і Kazka представили спільний трек Про тебе, а також кліп на нього.

Це перший дует артистів, який відкриває нову емоційну грань четвертого сольного альбому співака Вічно танцююча людина.

Монатик і Kazka випустили спільну роботу

У кліпі на трек Про тебе артисти постали серед величних українських краєвидів та неосяжного дансполя.

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Режисером відеороботи виступив Руслан Махов. Він створив яскраву, живу візуальну історію про ритмоловів – людей, які шукають і знаходять натхнення та свободу в танці.  

Цей трек, як ненав’язливий легкий літній флірт, коли замовляєш п’янкий холодний коктейль в літню спеку і без сорому йдеш танцювати з незнайомцем, – прокоментувала Kazka.

Монатик сподівається, що пісня Про тебе стане саундтреком літніх побачень.

– Створюючи альбом Вічно танцююча людина, я формував ком’юніті людей, близьких мені морально й по духу. Саша — саме з таких. У пісні Про тебе я почув її вокал: сексуальний, з елементами флірту й спокуси, – зазначив артист.

Дмитро додав, що за творчістю гурту Kazka він стежить давно, а із солісткою Олександрою Заріцькою познайомився під благодійних виступів для українських захисників і захисниць. 

За словами співачки, під час роботи з Монатиком вона насолоджувалася кожним етапом, а кращого колегу їй важко уявити.

– Я дуже радію, що Дмитро задіяв саме мене у створення цього треку, тому що ця пісня від перших до останніх секунд просякнута любов’ю і шаленою енергією. І я рада бути частиною цього, – зізналася Kazka.

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