Олександр Ягольник одружився вдруге: що відомо про нову обраницю

Український композитор і продюсер Олександр Ягольник, який стояв за кар’єрними злетами Наталі Могилевської, Віталія Козловського, Наталії та гурту Іграшки, знову одружився. Його обраницею стала художниця Світлана Бойко, з якою він познайомився у соцмережах шість років тому.

Олександр Ягольник одружився вдруге

За словами новоспеченого чоловіка, Світлана написала йому першою, зізнавшись, що їй дуже подобається творчість Іграшок.

– Побачилися наживо вперше на морі в Лазурному – обоє там відпочивали. Не підгадували спеціально, щоб зустрітися, так збіглося. Мабуть, так вела доля і вищі сили, – поділився Ягольник.

На момент знайомства Олександр був у шлюбі, однак із часом стосунки з першою дружиною завершилися.

Зараз дивляться

– З появою Світлани, з розумінням того, що ми близнюкове полум’я одне для одного, всі події прискорилися: ми розлучилися з дружиною Наталією. Вона – лідерка однієї з компаній, що займається косметикою, – розповів композитор.

Попри 23 роки шлюбу й спільну доньку, колишнє подружжя не змогло зберегти дружнього зв’язку.

Подробиці весілля Олександра Ягольника

Весілля з Олександра та Світлани пройшло без галасу. Після тихої церемонії на двох, закохані відсвяткували розпис у ресторані. Фото на Facebook виставили вже постфактум.

Поповнення в родині пара наразі не планує, але нічого не виключає. Обраниця молодша за Ягольника, втім він називає різницю “несуттєвою”. Олександр зізнався, що Світлана підкорила його “творчою натурою та теплотою”.

– Ми однаково мислимо, займаємося одними й тими самими духовними практиками. У нас дуже багато схожого, – пояснив продюсер.

Нагадаємо, в минулому Олександр Ягольник зустрічався зі співачкою Наталією Могилевською і мав до неї глибокі почуття. Втім, композитор уточнив, що вже десять років не спілкувався з екскоханою, тож з одруженням вона його не вітала.

Фото: Олександр Ягольник

Джерело : Обозреватель

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