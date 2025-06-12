Завжди дивує замовників: Павлік розсекретив неординарний пункт зі свого райдера
Народний артист України Віктор Павлік розсекретив деталі свого райдера, а також розповів, який пункт завжди дивує організаторів його концертів.
Що входить в райдер Віктора Павліка
Співак зізнався, що під час гастролей завжди просить в організаторів надати йому кукурудзяну нерафіновану олію.
– У моєму райдері є те, що завжди дивує замовників, і вони щоразу питають: А навіщо це вам? (усміхається). Це кукурудзяна нерафінована олія. Саме нерафінована, це важливо, – зазначив Віктор.
Павлік пояснив, що така олія корисна для голосових зв’язок. Перед виходом на сцену артист проводить спеціальний ритуал, який допомагає йому налаштуватися на виступ.
– Я її тримаю в роті перед виступом десь 20 хвилин, розбовтую і в цей час мугикаю. Це дуже добре впливає на голосові зв’язки. Вона ніби змащує їх та підживлює. Але має бути обов’язкова кукурудзяна. Оливкова – це виробництво Іспанії, Італії чи Греції. А ось кукурудзяна – наш український продукт, – поділився співак.
Щодо інших пунктів райдера, то тут Віктор Павлік віддає перевагу звичному, перевіреному набору.
– Все інше стандартне: закуски – рибні та м’ясні, канапки, овочі, фрукти, напої – фанта, кола, спрайт, водичка звичайна, кава, чай. Крім олії, нічого неординарного більше немає, – додав артист.
Раніше про свій райдер розповідав Монатик. Цікаво, що обов’язковим пунктом у списку вимог співака є кіндер-сюрпризи.
Фото: Віктор Павлік