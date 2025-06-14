Від шоу в казино до параду у Вашингтоні: еволюція святкування дня народження Трампа

Сьогодні, 14 червня, президент США Дональд Трамп святкує свій 79-й день народження. За десятки років публічного життя він встиг зробити зі своїх іменин справжнє шоу – від гігантських тортів і танців з Кармен Електрою до таємних вечерь у власному гольф-клубі.

Як змінювався стиль святкування Трампа, чому він чекав саме на цей рік, і чому тепер на його день народження виходять мільйони протестувальників – розповідаємо в матеріалі Фактів ICTV.

Як Трамп святкував народини у різні роки

У 1980-х Дональд Трамп робив ставку на видовищність. На своє 42-річчя у 1988 році він організував вечірку в казино Trump’s Castle, яку відкрив 15-метровий космічний корабель. З диму вийшли танцюристи з пародією на хіт Bad Майкла Джексона, а телеграми надсилали президент Рейган, Лайза Мінеллі й Біллі Крістал, згадує Observer.

Зараз дивляться

У 1990-му його святкування супроводжувалося скандалом – журналіста-розслідувача не пустили на вечірку, а телезірка Робін Ліч з’явився на сцені з гігантського макета літака Trump Shuttle. У 1993 році Трамп став “королем Ренесансу”, а 1994-го – Тарзаном фінансових джунглів.

На 50-річчя у 1996-му Трамп отримав торт у вигляді супергероя з символом долара на грудях, 600 золотих кульок злетіли зі стелі, а зірка кабаре Ерта Кітт виконала для нього Happy Birthday. Вже 59-й день народження йому організували в Trump Taj Mahal – з Памелою Андерсон і 4-метровим тортом. Сама Памела нещодавно розповідала про цей випадок у шоу Джиммі Кіммела.

Як президент Трамп змінив підхід до святкування

Після обрання президентом США Дональд Трамп став уникати надмірної уваги. У 2017 році його перші іменини у Білому домі пройшли на тлі стрілянини на бейсбольному тренуванні республіканців. Він скасував всі події, а під Trump Tower активісти провели акцію #Sadbirthday, подарувавши йому символічний квиток до Росії, натякаючи на звʼязки з країною-терористом.

У 2018 році святкування змістилося в Сінгапур. Там Дональд Трамп отримав торт напередодні зустрічі з Кім Чен Ином. А вже у 2020 році, коли пандемія і вибори наклалися на святкування, підтримка з боку фанатів вилилася в паради човнів і колони вантажівок з прапорами Trump у Флориді.

З 2021 року Трамп проводить дні народження у клубі в Бедмінстері, Нью-Джерсі. Вечері у вузькому колі, партії гольфу, максимум – привітання в його соцмережі. У 2023-му він узагалі розпочав день із судового засідання в Маямі, а вже ввечері, як і завжди, повернувся у Бедмінстер.

На 78-річчя Трамп провів справжнє шоу – мітинг у Вест-Палм-Біч із тисячами гостей, гігантським тортом з червоною кепкою MAGA і фігуркою себе за грою в гольф.

– Найбільша вечірка з нагоди дня народження, яку я будь-коли мав, – цитувало політика та бізнесмена Politico.

Чергове свято в статусі президента США

Цьогорічне святкування – кульмінація десятиліть очікування. 14 червня у Вашингтоні відбудеться масштабний військовий парад, присвячений 250-річчю армії США.

У дійстві візьмуть участь понад 6,7 тис. військових, 28 танків Abrams, бойові машини Bradley, Stryker, артилерія Paladin, коні, службові собаки, десантники Golden Knights.

Колона пройде авеню Конституції – від 23-ї до 15-ї вулиці. Очікується авіашоу з бомбардувальником B-25, P-51 Mustang і понад 50 гвинтокрилами. Завершиться все врученням складеного прапора президенту, а Трамп особисто приведе до присяги 250 новобранців.

Спеціальна трибуна для Трампа встановлюється на Еліпсі, витрати оцінюють до $45 млн. Це найбільший військовий парад у США за останні десятиліття.

Протести у день параду – що відомо

У той самий день по всій країні відбудеться понад 1 800 протестів у межах акції No Kings (Жодних королів). Її ініціювали понад 100 прогресивних громадських організацій, які протестують проти авторитаризму Трампа.

– Ми хочемо створити контраст, а не конфлікт, – заявила співдиректорка руху Indivisible Леа Грінберг в коментарі Axios.

Акції відбудуться у всіх 50 штатах, окрім столиці, щоб уникнути зіткнень із парадом, очікуються мільйони учасників. Рух Women’s March організовує карнавальні марші Kick Out the Clowns з клоунськими носами й банерами Геть цирк MAGA.

Сам Трамп уже попередив, що порушення порядку “буде жорстко припинено”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.