Зростальний Місяць у липні 2025: коли починати нові справи

У липні 2025 року Місяць двічі входитиме у фазу зростання, відкриваючи простір для нових починань, реалізації ідей, знайомств та особистого розвитку.

Зростальний Місяць – це фаза, коли нічне світило поступово збільшує свою яскравість, а разом із ним зростає наша життєва енергія. Цей період вважається сприятливим як для планування, так і для активних дій.

Коли буде зростальний Місяць у липні 2025 року

У липні зростальна фаза триватиме з 1 до 8 липня, з першою чвертю 3 липня. Потім буде повня, спад і молодик, а з 27 до 31 липня – супутник Землі знову ростиме.

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Зростальний Місяць у липні 2025 року – що можна і не можна робити

1-3 липня – енергетика цього періоду сприяє розвитку розпочатих у новий Місяць проєктів. Поступово збільшуйте фізичні та інтелектуальні навантаження, встановлюйте нові зв’язки. Використовуйте цей час для навчання та опанування нових навичок. Однак зверніть увагу на рівномірний розподіл енергії між різними сферами життя.

4-8 липня – період максимальної активності перед повнею. Спрямовуйте високий рівень енергії на важливі справи, концентруйтеся на ключових завданнях, уникаючи розпорошення уваги. Можна займатися як творчою, так й інтелектуальною діяльністю. Однак не забувайте про відпочинок.

27-31 липня – період відновлення життєвих сил, енергії та витривалості. Емоційний стан буде стабільним, з’явиться ясність мислення та рішучість перетворювати плани в конкретні дії. Підвищиться здатність до навчання та засвоєння нової інформації.

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