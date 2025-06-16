Фінальний трейлер Гри в кальмара 3 сезон: гравець 456 хоче зупинити гру

Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив фінальний трейлер третього сезону серіалу Гра в кальмара, який стане завершальним у франшизі. Нагадаємо, що його премʼєра запланована на 27 червня, тож чекати лишилося недовго.

Гра в кальмара 3 – фінальний трейлер

У фінальному трейлері фінального сезону шоу творці зробили рекап серіалу, згадавши ключових персонажів та моменти з перших двох сезонів.

Головний герой Сон Гі Хун, відомий як гравець №456, повертається у гру з єдиною метою – покласти край кривавому змаганню.

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– Я намагаюся це зупинити, — каже Сон Гі Хун наприкінці двохвилинного ролика.

У трейлері також звучить монолог гравчині №149 яка звертається до Гі Хуна.

– Ти звинувачуєш себе за все, що сталося? Погані люди творять зло й живуть у спокої. Добрі – страждають навіть від дрібниць. Але я досі вірю, що ти прийшов нас урятувати, – каже вона протагоністу.

Що відомо про серіал Гра в кальмара 3

Фінальний сезон складатиметься з семи серій. У другому сезоні, що вийшов у грудні, глядачі спостерігали, як розгорталася боротьба Сон Гі Хуна проти організаторів гри зсередини, однак його спроби були зірвані загадковим Лідером.

Нагадаємо, що серіал Гра в кальмара є найпопулярнішим проєктом Netflix за всю історію платформи. На початку червня шоуранери показали повноцінний трейлер Гри в кальмара 3, в якому натякнули на події, що відбуватимуться з головним героєм.

До акторського складу повернуться знайомі фанатам обличчя, а режисером залишається Хван Дон Хек, який вже працює над потенційними спінофами про всесвіт Гри в кальмара.

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