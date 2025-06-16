Я це собі заборонила: Тіна Кароль зізналася, від чого відмовилася заради успіху

Співачка Тіна Кароль відверто розповіла про особисту ціну успіху в музичній індустрії. Цим вона поділилася на зустрічі зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тіна Кароль про друзів у шоу-бізнесі

Один з учасників зустрічі поцікавився, що Кароль довелося “вбити” в собі, щоби вижити в музичній індустрії. У відповідь артистка зізналася, що у світі шоу-бізнесу почувається самотньою.

– Довелося “вбити” дружбу, поклик бачити в людях добро і дружити. Це я собі заборонила. В мене немає друзів, в мене є знайомі. І якщо ви запитаєте, як би я провела вечір? Сама, – чесно сказала Тіна.

Вона додала, що саме так зможе не хвилюватися про те, що хтось скаже зайвого чи почне обговорювати, як саме вона проводить вільний час. Водночас співачка зауважила, самотність дала їй ресурс для саморозвитку.

Зараз дивляться

– Більше з’явилося часу на самопізнання, на розширення світогляду, на читання книг і так далі. Тобто я, чесно вам скажу, успіх – це самотність, – резюмувала зірка.

Варто сказати, що, хоч артистка й не має друзів в індустрії, зате має колегу, завжди готову її підколоти. Йдеться про співачку Олю Полякову, з якою у Тіни Кароль періодично виникають конфлікти.

Раніше Полякова називала Кароль “відомою похоронною плакальницею” і “нервовою крикухою”. Згодом Тіна розповіла, що Оля перепросила у неї за свої слова.

Фото: КНУ ім. Т. Г. Шевченка

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