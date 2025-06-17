Похорон Юрія Феліпенка: де та коли відбудеться прощання з актором
Катерина Мотрич, дружина актора і військового Юрія Феліпенка, який загинув на фронті, повідомила, коли відбудеться прощання із загиблим.
Похорон Юрія Феліпенка
В останню путь актора проведуть у четвер, 19 червня, в Києві. Об 11:00 у приміщенні Театру на Подолі відбудеться церемонія прощання для друзів і рідних Юрія Феліпенка.
О 13:30 до Михайлівського Золотоверхого собору можуть прийти всі, хто хоче вшанувати пам’ять загиблого захисника.
– Я дуже прошу вас прийти. Для Юри це мало б велике значення. Для мене – стало б втіхою, – написала дружина Юрія.
Про загибель Юрія Феліпенка стало відомо 15 червня. Йому було 32 роки. У цивільному житті Юрій був актором, грав у Театрі на Подолі в Києві. Він відомий ролями у серіалах Обіцянка Богу, Колір пристрасті, Відділ 44, Що робить твоя дружина.
До лав Збройних сил України Феліпенко долучився у квітні 2024 року. Військовий боронив нашу державу у складі БпАК Ахіллес 92 окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.
Фото: Юрій Феліпенко