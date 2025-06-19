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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Я тебе люблю: Джамала зворушливо привітала сина із 5-річчям

Джамала
Фото: Джамала

Співачка Джамала публічно привітала свого середнього сина Селіма з днем народження та показала, як він змінився. Сьогодні, 19 червня, хлопчику виповнилося п’ять років.

Як Джамала привітала сина із 5-річчям

У сториз в Instagram артистка поділилася архівним знімком, на якому тримає на руках ще зовсім маленького Селіма.

– Селіму – п’ять років. Я тебе люблю, – написала Джамала.

Джамала

Фото: Джамала/Instagram

Також Джамала показала свіже фото, на якому хлопчик тримає в одній руці повітряну кульку у вигляді цифри п’ять, а в другій – меч, який отримав у подарунок на день народження.

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– Ми точно переможемо, бо в нас тепер є меч! – додала артистка.

Джамала

Фото: Джамала/Instagram

Зазначимо, що Джамала є багатодітною мамою. Разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим артистка виховує трьох синів – 7-річного Еміра, 5-річного Селіма та однорічного Аліма.

Напередодні іменинниця була в сім’ї Інни та Тімура Мірошниченка. 18 червня старшій доньці подружжя Мії виповнилося сім років. З нагоди свята зіркові батьки поділилися кадрами із сімейного архіву.

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