Я тебе люблю: Джамала зворушливо привітала сина із 5-річчям
Співачка Джамала публічно привітала свого середнього сина Селіма з днем народження та показала, як він змінився. Сьогодні, 19 червня, хлопчику виповнилося п’ять років.
Як Джамала привітала сина із 5-річчям
У сториз в Instagram артистка поділилася архівним знімком, на якому тримає на руках ще зовсім маленького Селіма.
– Селіму – п’ять років. Я тебе люблю, – написала Джамала.
Також Джамала показала свіже фото, на якому хлопчик тримає в одній руці повітряну кульку у вигляді цифри п’ять, а в другій – меч, який отримав у подарунок на день народження.
– Ми точно переможемо, бо в нас тепер є меч! – додала артистка.
Зазначимо, що Джамала є багатодітною мамою. Разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим артистка виховує трьох синів – 7-річного Еміра, 5-річного Селіма та однорічного Аліма.
Напередодні іменинниця була в сім’ї Інни та Тімура Мірошниченка. 18 червня старшій доньці подружжя Мії виповнилося сім років. З нагоди свята зіркові батьки поділилися кадрами із сімейного архіву.