Не прагне виставляти себе напоказ: Джеджула розповів про третю дружину

Телеведучий Андрій Джеджула, у якого нещодавно народилася донька Емілія, розповів про свою третю дружину та зізнався, чому приховує її від публіки.

Хто третя дружина Джеджули

За словами шоумена, його обраниця не має жодного стосунку до шоубізнесу, а також не прагне “виставляти себе напоказ”. Джеджула каже, що свідомо вирішив публічно не ділитися своїм особистим життя, однак тепер він готовий потроху відкривати завісу.

– Ми офіційно одружені – і це поки все, що можу сказати. А далі буде, як у фільмі про Бенджаміна Баттона: буду публічно видавати подробиці нашої історії у зворотному порядку. Цього разу я свідомо обрав змінити підхід до свого особистого життя – не ділився ним публічно. Не приховував дружину – це було нашим спільним рішенням. Вона не прагне виставляти себе напоказ, і мені це дуже імпонує, – сказав ведучий.

Джеджула про партнерські пологи

Шоумен, який 22 червня став батьком втретє, зізнався, що був присутнім на партнерських пологах. Його дружина народжувала у столичному пологовому будинку № 1.

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– Цього разу я перевершив себе – частину пологів довелося приймати самостійно. Я робив усе, що міг: фізично підтримував дружину, морально підбадьорював. Після пологів вона сказала: Не очікувала від тебе такого. Думала, ти будеш стояти десь за головою, а ти став переді мною – на місці лікаря. Я дійсно опинився в найактивнішій точці процесу і був його повноцінним учасником, – поділився Андрій.

Ведучий додав, що вагітність не стала для них з дружиною несподіванкою, це був усвідомлений і запланований крок в їхньому житті.

– Емілія була бажаною та очікуваною дитиною. І річ не лише в тому, що дружина “хотіла дитину”, а в тому, як вона ставиться до дітей загалом – з неймовірною любов’ю, енергією й терпінням. Вона не просто це демонструє – вона цим живе, – сказав він.

Зазначимо, що Андрій Джеджула тепер є багатодітним батьком. Ведучий виховує 16-річного сина Даніеля від співачки Санти Дімопулос. Хлопець вже рік живе з батьком.

Також в шоумена є 4-річна донька Аделіна, яка народилася у шлюбі з Юлією Леус. Джеджула проводить з дівчинкою три дні на тиждень.

Фото: Андрій Джеджула

Джерело : Обозреватель

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