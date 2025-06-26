Хижняк пояснила, як її обличчя потрапило в ролик Білого дому про податки

Українська акторка Антоніна Хижняк з гумором відреагувала на появу жінки, дуже схожої на неї, у ролику Білого дому. Зірка серіалу Спіймати Кайдаша зауважила, що відео, яке завірусилося в соцмережах, “їй прислали понад сотню разів”.

Антоніна Хижняк пояснила, як “потрапила у ролик” Трампа

На своїй сторінці в Instagram Антоніна опублікувала жартівливе пояснення того, як її обличчя опинилося у відео про податки, яке поширив Білий дім. Судячи з нього, в адміністрації президента США загралися із ШІ.

Головною героїнею у відео з поясненням є сама акторка, зокрема, в образі Дональда Трампа. Для цього вона використала цифрову маску.

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Діалог починається з того, що “Трамп” дзвонить Антоніні, питає, чи є в неї костюм, а потім каже, що йому “потрібне її обличчя”. Хижняк відповідає, що їй потрібні пʼять комплексів Patriot. “Президент США” погоджується на висунуті умови, але після того як кладе трубку, зітхаючи, багатозначно промовляє: Ukrainians (Українці).

Реакція мережі на відео Антоніни Хижняк

В коментарях оцінили ролик акторки. Зокрема, її підтримали колеги Анна Саліванчук та Наталка Денисенко.

Не розгубилася, крихітко, обожнюю, – написала Саліванчук.

Ти – просто геній, – додала Денисенко.

Також підписникам сподобався натяк на скандальну історію з костюмом Зеленського на зустрічі в Білому домі. Фоловери додають, що дуже чекають на комплекси Patriot.

Фото: Антоніна Хижняк

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