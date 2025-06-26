Треба суворо карати: Сергій Кисіль про публічних людей, які виступають російською

Зірка драми БожеВільні Сергій Кисіль розповів, як ставиться до публічних людей, які на четвертий рік війни в Україні продовжують виступати чи вести соцмережі російською мовою.

Також актор пояснив, чому, маючи відстрочку від військової служби, він готується до можливості бути призваним.

Кисіль про мову РФ і військову службу

Сергій вважає, що публічні люди не мають права нести російську мову в суспільство, і за це їх потрібно карати. Зірка фільму БожеВільні прокоментував скандал з Вєркою Сердючкою, яка виступала в Києві з російськомовним репертуаром.

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– Я бачив коментарі Данилка, що його пісні нереально перекласти тощо. Так не співай! Публічні люди, актори, лідери думок, блогери не мають права нести Росію в маси. Блін, або виїжджайте з країни туди, де вам добре, як Ані Лорак (якій нещодавно дали громадянство Росії), Таїсія Повалій тощо, – сказав він.

За словами актора, українці мають повністю викорінювати з себе російську мову й культуру. Натомість важливо розвивати українську культуру, адже РФ намагається її нещадно знищити.

– Я вважаю, що за російську мову від публічних людей треба дуже суворо карати. Штрафами, санкціями, заборонами. Наприклад, не поспіває рік, посидить без грошей, тоді, можливо, замислиться, – додав Кисіль.

Сергій зізнався, що має відстрочку від військової служби, адже є батьком трьох неповнолітніх дітей. Водночас актор не виключає, що колись йому доведеться стати на захист України зі зброєю в руках, тому він готується до цього.

– Ми не маємо стільки населення, скільки має РФ, яке вони тягнуть з усіх дірок, щоби йти на нас воювати. Люди закінчуються, і хтось має їх заміняти. Тому, звичайно, якщо мені доведеться, я готуюсь до цього. В перші дні війни я був у військкоматі. Ну хто, як не ми? Ну не приїдуть же ті, які виїхали, правда? Посиділи три роки й сказали: Ой, бл*ха, а напевно треба їхати додому і йти на війну. Цього не буде. А ресурс закінчується щодня, – додав Кисіль.

Фото: Сергій Кисіль

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