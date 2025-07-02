Сергій Жадан отримав одну з найпрестижніших літературних нагород Європи

Український письменник, музикант та військовий Сергій Жадан відзначений Австрійською державною премією з європейської літератури.

Про це повідомили у Федеральному міністерство житлового будівництва, мистецтва, культури, ЗМІ та спорту Австрії.

Сергій Жадан став лауреатом премії в Австрії

Цю нагороду присуджують з 1965 року авторам із європейських країн за літературну спадщину, що здобула міжнародне визнання. Однією з умов є наявність перекладів німецькою мовою. Грошова винагорода становить € 25 тис.

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Федеральний міністр мистецтва і культури та віцеканцлер Австрії Андреас Баблер назвав Жадана “одним із найпроникливіших письменників сучасної європейської літератури, який став літературним голосом українців”.

– Його проза, вільні вірші, пісенні тексти, щоденники та романи охоплюють сучасну історію України, дозволяючи читачам зазирнути у внутрішній світ її мешканців. Він надає жахіттям війни та невидимому страху літературну мову. Дає людям в Україні їхній голос та індивідуальність, яку вони можуть втратити через російську агресію, – прокоментував відзнаку Баблер.

Віцеканцлер наголосив, що у творах Жадана сформульовано те, на що не вистачає слів у буденному мовленні. Він додав, що вони мають силу свідчити та давати надію у часи війни.

Хто такий Сергій Жадан

Від початку 1990-х років Сергій Жадан став одним із ключових представників молодіжного літературного середовища Харкова. Він – автор дванадцяти поетичних збірок і семи прозових книжок.

Його роман Винахід джазу на Донбасі відзначено преміями, а BBC визнала твір “книгою десятиліття”. У 2022 році Жадан став лауреатом Премії миру німецьких книгарів. Із травня 2024 року долучився до війська – служить у бригаді Нацгвардії Хартія.

Офіційна церемонія нагородження відбудеться 25 липня 2025 року в рамках Зальцбурзького музичного фестивалю. Премію вручатиме віцеканцлер та міністр культури Андреас Баблер.

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