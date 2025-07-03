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Я – свідома людина: Єфросиніна про долю песика, якого їй подарували на концерті

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що зараз з песиком, якого глядачі подарували їй під час концерту Дорослі дівчатка у Чернівцях. Такий же презент шанувальники зробили й співачці Олі Поляковій.

Користувачі мережі розкритикували ідею подарувати зіркам цуценят, наголосивши, що тварини – не іграшки, а рішення завести домашнього улюбленця має бути свідомим.

Єфросиніна про долю песика

Ведуча вирішила прокоментувати цю “нетривіальну подію” у сториз в Instagram. За словами Єфросиніної, спершу вона подумала, що її хочуть сфотографувати з песиком, але коли зрозуміла, що це подарунок, то була шокована і далі все було “як в тумані”.

Зараз дивляться

 Це нехай залишається, в принципі, справою людей, які вирішили це подарувати, але я можу відповідати виключно за свої дії. Звісно, цуценятко я повернула назад, – сказала Маша.

Єфросиніна наголосила, що заводити тварину вдома потрібно свідомо, узгодивши це насамперед з дитиною та іншими членами сім’ї. Родина ведучої не планувала заводити песика, тож Маша повернула його господарям.

– Не переживайте, песик одразу був повернутий своїм господарям. Я свідома людина і намагаюся ухвалювати рішення завжди дуже виважено, – додала Маша.

Оля Полякова раніше теж коментувала цю ситуацію, наголошуючи, що тварина – це не сюрприз і не іграшка. Втім, песика співачка забрала і тепер він живе у неї на дачі.

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