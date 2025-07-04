Наче фільм жахів: емоції зірок після атаки на Київ 4 липня

У ніч на 4 липня українці пережили одну з найстрашніших та наймасштабніших російських атак.

Головною мішенню окупантів став Київ. Пошкодження зафіксовані у п’яти районах столиці, внаслідок атаки поранено щонайменше 23 людини.

Українські зірки вже відреагували на масовану атаку на Київ, висловивши свої лють та біль. Надя Дорофєєва, Kola та Маша Єфросиніна показали, як ховалися під час обстрілу в укритті, Анатолій Анатоліч опублікував кадри задимленої столиці, а Аліна Шаманська поділилася своїми емоціями, зізнавшись, що після таких ночей просто опускаються руки.

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Атака на Київ 4 липня: реакція зірок

Надя Дорофєєва під час масованої російської атаки на Київ спустилася в укриття. Співачка зазначила, що для українців це “вже звичний нічний пейзаж”.

Телеведуча Маша Єфросиніна разом із сином Олександром ховалася від російських дронів і ракет в метро.

Kola публічно подякувала тим, хто поставив ліжка в укритті біля її будинку.

– А ще тут дуже багато собак, я дуже через це радію. А що ще лишається… Бережіть себе. Кляті терористи, – написала співачка.

Аліна Шаманська зняла вид зі свого вікна – на відео можна побачити, що внаслідок пожеж увесь Київ в диму.

До слова, жителів столиці попередили про погіршення якості повітря. Киянам радять по можливості не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення та пити достатньо води.

– Дихати неможливо. Не видно моєї Батьківщини-Матері, як видно завжди. Це просто картина з фільму жахів. Просто чорний дим, гар. Наші птахи, наші дерева, наша екологія, наше здоров’я, здоров’я дітей. Я не знаю, що буде далі. Чесно, в такі моменти прям опускаються руки, – зізналася блогерка.

Анатолій Анатоліч поділився кадрами задимленого Києва, які були зроблені в 05:30 ранку.

– Сподіваюсь, ви в безпеці. Бути разом, бути зі своїми близькими і триматися своїх людей, – написав ведучий.

Акторка Ольга Сумська показала наслідки російської атаки на Київ, назвавши ніч 4 липня “пеклом”,

Ведучий Тімур Мірошниченко закликав українців триматися, якби важко зараз не було.

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