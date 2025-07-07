Пролітаючи над гніздом зозулі: за культовою стрічкою Формана знімуть серіал

У культової стрічки Пролітаючи над гніздом зозулі, знятої Мілошем Форманом у 1975 році, з’явиться офіційний серіал-спіноф.

Як повідомив продюсер Пол Зенц, перший сезон розповість історію з погляду одного з головних героїв – пацієнта психіатричної лікарні на ім’я Бромден, відомого за прізвиськом Вождь.

Спіноф стрічки Пролітаючи над гніздом зозулі – що відомо

Проєкт розробляється після укладення угоди між Зенцом і вдовою письменника Кена Кізі, автора однойменного роману, що став основою фільму.

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– Щойно я підписав угоду з вдовою Кена Кізі про розробку телесеріалу. Перший сезон ми зробимо з погляду Вождя. А далі покажемо, що з ним сталося після втечі з психлікарні, – цитує Зенца видання Deadline.

У романі оповідь йде саме від Бромдена – напівіндіанця, що роками прикидався глухонімим. У фільмі Формана події подано через головного героя Рендла Макмерфі у виконанні Джека Ніколсона. Через це Кізі свого часу розкритикував стрічку і відсторонився від неї.

Наразі невідомо, хто працює над сценарієм майбутнього серіалу чи яка студія буде залучена. Відомо лише, що проєкт розвиває компанія Teatro della Pace Films, створена Полом Зенцом. У 2023 році вона викупила бібліотеку фільмів Saul Zaentz Company, до якої, крім Пролітаючи над гніздом зозулі, входять картини Амадей та Англійський пацієнт.

До цього єдиним офіційним серіальним спінофом фільму був приквел Сестра Ретчед, що вийшов на Netflix у 2020 році. Зенц також був продюсером проєкту, однак шоу не отримало продовження.

Крім того, цього місяця компанія Fathom Entertainment влаштує ретроспективні покази фільму Мілоша Формана у більше ніж у тисячі кінотеатрів США. Це буде відреставрована версія у форматі 4K, присвячена 50-річчю стрічки Пролітаючи над гніздом зозулі.

Фото: скриншот з фільму

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