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3 хв.

Людині потрібна людина: Тіна Кароль презентувала чуттєву пісню про стосунки

Тіна Кароль
Фото: Тіна Кароль

Тіна Кароль презентувала чуттєву пісню Людині потрібна людина, а також кліп до неї. Артистка заспівала про важливість стосунків та емоційної близькості в житті кожного з нас.

Тіна Кароль – Людині потрібна людина

За словами артистки, в епоху цифровізації, коли самотність часто стає новою нормою, її нова пісня нагадує слухачам, що кожній людині поруч потрібна людина.

– Це пісня про стосунки між двома, про силу дотику, обіймів, про емоційну безпеку, яку дає лише рідна людина. Я щаслива заспівати цю пісню, тому що такі глибокі сенси залишаються на роки з людьми, і такі пісні стають хітами, у яких немає моди чи часу, – прокоментувала прем’єру Кароль.

Зараз дивляться

У коментарях шанувальники зазначили, що пісня Людині потрібна людина вийшла дуже душевною, зворушливою та глибокою. А кліп, який був знятий в Києві, гармонійно доповнив композицію Тіни Кароль.

  • Тіна потрапила в саме серце! Мурахи по шкірі.
  • Це дуже чуттєво і ніжно! 
  • Дуже змістовна пісня. Глибока, чуттєва, смілива.
  • Голос неймовірний, пісню запам’ятовуєш з першого разу. Браво!
  • Душевна пісня. Гарний текст і сучасна музика. Чуттєве виконання Тіни.
  • Пісня торкається душі. Дуже гарно та чуттєво, – пишуть у коментарях.

Напередодні дуетну роботу представили Надя Дорофєєва та Позитив. Артисти, які раніше виступали у складі гурту Время и Стекло, знову об’єдналися, щоб потішити шанувальників піснею Смак-печаль.

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