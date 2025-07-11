Людині потрібна людина: Тіна Кароль презентувала чуттєву пісню про стосунки

Тіна Кароль презентувала чуттєву пісню Людині потрібна людина, а також кліп до неї. Артистка заспівала про важливість стосунків та емоційної близькості в житті кожного з нас.

Тіна Кароль – Людині потрібна людина

За словами артистки, в епоху цифровізації, коли самотність часто стає новою нормою, її нова пісня нагадує слухачам, що кожній людині поруч потрібна людина.

– Це пісня про стосунки між двома, про силу дотику, обіймів, про емоційну безпеку, яку дає лише рідна людина. Я щаслива заспівати цю пісню, тому що такі глибокі сенси залишаються на роки з людьми, і такі пісні стають хітами, у яких немає моди чи часу, – прокоментувала прем’єру Кароль.

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У коментарях шанувальники зазначили, що пісня Людині потрібна людина вийшла дуже душевною, зворушливою та глибокою. А кліп, який був знятий в Києві, гармонійно доповнив композицію Тіни Кароль.

Тіна потрапила в саме серце! Мурахи по шкірі.

Це дуже чуттєво і ніжно!

Дуже змістовна пісня. Глибока, чуттєва, смілива.

Голос неймовірний, пісню запам’ятовуєш з першого разу. Браво!

Душевна пісня. Гарний текст і сучасна музика. Чуттєве виконання Тіни.

Пісня торкається душі. Дуже гарно та чуттєво, – пишуть у коментарях.

Напередодні дуетну роботу представили Надя Дорофєєва та Позитив. Артисти, які раніше виступали у складі гурту Время и Стекло, знову об’єдналися, щоб потішити шанувальників піснею Смак-печаль.

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