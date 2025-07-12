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Кейт Міддлтон з’явилася на фіналі Вімблдону в елегантному образі

Кейт Міддлтон
Фото: Depositphotos

У суботу, 12 липня, принцеса Уельська Кейт Міддлтон з’явилася на жіночому фіналі Вімблдонського тенісного турніру. Вона вручила трофей переможниці змагання та вкотре засвідчила свою підтримку престижному спортивному заходу.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Принцеса Уельська з’явилась на Вімблдоні

Цьогорічний візит на Вімблдон став першим для принцеси Кетрін у цьому сезоні. Вона прибула на турнір у гарному настрої та супроводжувалася головою ради директорів Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету (AELTC) Деббі Джеванс. З 2016 року Кейт Міддлтон є офіційною покровителькою клубу й традиційно бере участь у церемоніях нагородження.

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Принцеса спостерігала за матчем між американкою Амандою Анісімовою та полькою Ігою Свентек із королівської ложі центрального корту. Після завершення гри вона вручила чемпіонці трофей.

Для події Кейт Міддлтон обрала витончене вбрання у світлих тонах: жакет з накладними кишенями, плісировану шифонову спідницю та замшеві туфлі-човники. Її образ доповнила дизайнерська сумка-тоут Anya Hindmarch вартістю 950 фунтів стерлінгів. На лацкані жакета принцеса закріпила традиційний Вімблдонський бант — символ клубу у фіолетово-зеленій гамі.

У королівській ложі Кетрін приєдналася до леді Гелен Тейлор — доньки герцога й герцогині Кентських, яка також є активною прихильницею тенісу.

Присутність принцеси Уельської на Вімблдоні залишається важливою частиною королівської традиції підтримки британського спорту.

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