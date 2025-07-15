До Дня Державності: ведучі ICTV2 зачитали вірш захисниці України
До Дня Української Державності, який відзначають 15 липня одночасно з річницею хрещення Русі – України, в ефірі ICTV2 пролунав вірш військовослужбовиці Христини Панасюк.
Поезія доповнила сенс дати, що нагадує про наш історичний вибір, власну ідентичність і боротьбу за незалежність, яка триває й сьогодні.
Вірш до Дня Української Державності
Ведучі програми Ранок у великому місті зачитали поетичні рядки, що звучать як спогад про довоєнне життя. Разом із тим, їх сповнює віра у перемогу.
– Я бачу щасливе майбутнє усіх поколінь. Квітучу, натхненну, єдину мою Україну! – натхненно продекламували Юлія Зорій, Григорій Герман та Олександр Швачка.
До слова, програму Ранок у великому місті з 14 липня можна побачити не лише у будні о 7:00 на ICTV2, а й на YouTube-каналі.
Хто така Христина Панасюк
Авторка вірша Христина Панасюк – українська музикантка, вчителька та волонтерка. Ще підлітком вона почала писати пісні.
З 2014 року їздила в зону бойових дій на Сході як співачка й волонтерка. У 2023-му вступила до лав ЗСУ. Нині служить із позивним Щастя у 126-й бригаді територіальної оборони морської піхоти.
Подяку українцям на фронті та в тилу з нагоди свята висловив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що справжня державність – це вчинки українців, які попри війну тримаються, працюють і допомагають одне одному.