До Дня Державності: ведучі ICTV2 зачитали вірш захисниці України

До Дня Української Державності, який відзначають 15 липня одночасно з річницею хрещення Русі – України, в ефірі ICTV2 пролунав вірш військовослужбовиці Христини Панасюк.

Поезія доповнила сенс дати, що нагадує про наш історичний вибір, власну ідентичність і боротьбу за незалежність, яка триває й сьогодні.

Вірш до Дня Української Державності

Ведучі програми Ранок у великому місті зачитали поетичні рядки, що звучать як спогад про довоєнне життя. Разом із тим, їх сповнює віра у перемогу.

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– Я бачу щасливе майбутнє усіх поколінь. Квітучу, натхненну, єдину мою Україну! – натхненно продекламували Юлія Зорій, Григорій Герман та Олександр Швачка.

До слова, програму Ранок у великому місті з 14 липня можна побачити не лише у будні о 7:00 на ICTV2, а й на YouTube-каналі.

Хто така Христина Панасюк

Авторка вірша Христина Панасюк – українська музикантка, вчителька та волонтерка. Ще підлітком вона почала писати пісні.

З 2014 року їздила в зону бойових дій на Сході як співачка й волонтерка. У 2023-му вступила до лав ЗСУ. Нині служить із позивним Щастя у 126-й бригаді територіальної оборони морської піхоти.

Подяку українцям на фронті та в тилу з нагоди свята висловив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що справжня державність – це вчинки українців, які попри війну тримаються, працюють і допомагають одне одному.

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