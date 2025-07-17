Ми – за їхніми спинами: Суханов про культуру подяки військовим

Ведучий Олексій Суханов висловився про культуру подяки військовим і навіть сам мав нагоду показати приклад спілкування з нашими захисниками та захисницями.

У цьому йому допомогла випадкова зустріч у центрі Києва під час запису рубрики 55 за 5 з Аліною Шаманською, що виходить у програмі Ранок у великому місті на ICTV2.

Олексій Суханов про культуру подяки

Відповідаючи на питання Аліни, Олексій раптово перервався та зазначив, що спочатку має потиснути руку військовослужбовцю, що саме проходив повз знімальну групу. Суханов та Шаманська подякували воїну за захист.

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Олексій запевнив, що робить так завжди, оскільки саме ті, хто тримає фронт, дають змогу усім нам продовжувати своє життя в тилу.

– Ось ми з вами зараз спілкуємося, ходимо – а ми за їхніми спинами. Коли вони повернуться, то мають повернутися в іншу Україну, – зазначив ведучий.

Він додав, що хоче бачити в нашій країні блакитне небо, у якому літають пташки та літаки, по вулиці ходять люди та граються діти.

Олексій Суханов – не єдиний представник українського шоубізу, що наголошує на необхідності розвивати культуру подяки військовим.

Раніше ведучий Андрій Бєдняков казав, що до цього потрібно долучити українських блогерів. Вони власним прикладом мають заохочувати людей висловлювати вдячність нашим захисникам та захисницям. Так більше українців не лишатимуться байдужими, припустив Бєдняков.

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