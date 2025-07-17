В окупованому Криму помер режисер Юрій Кара – путініст родом з України

У тимчасово окупованій Ялті помер Юрій Кара – радянський та російський кінорежисер, відомий стрічками Завтра була війна та Майстер і Маргарита, а також гучною підтримкою російської агресії проти України. Путіністу було 70 років.

Помер Юрій Кара – що відомо

За даними росмедіа, ввечері 16 липня у Кари стався інфаркт. Відомо, що навесні він вже переніс перший серцевий напад. Після цього стан режисера погіршився. Другий випадок став останнім.

Юрій Кара народився 1954 року в Донецьку. Він відкрито підтримував курс Кремля, а в 2012-му навіть став довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах.

Зараз дивляться

У 2014 році Кара публічно схвалив анексію Криму, а в 2022-му підписав лист на підтримку повномасштабного вторгнення в Україну.

Режисер гостро критикував артистів, які засудили війну та виїхали з РФ, заявляючи, що “не приділяв би їм уваги” та називаючи їх “жируючою богемою”. Себе ж Кара уявляв “воїном ідеологічного фронту” та виступав за “очищення культури від ліберального”.

Юрій Кара під санкціями

Через свою злочинну позицію Юрій Кара потрапив під санкції. У 2022 році Латвія заборонила йому в’їзд до країни, а Мінкульт України включив– до списку осіб, дії яких створюють загрозу нацбезпеці.

Останні роки путініст мешкав у Криму, але мріяв повернутись у Донецьк, навідати батьківські могили. Поховати Кару планують у Москві.

Фото: скриншот з інтервʼю

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.