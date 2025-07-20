CEO Astronomer пішов із посади після вірусного відео на концерті Coldplay

Генеральний директор технологічної компанії Astronomer Енді Байрон подав у відставку після скандального інциденту на концерті Coldplay у Бостоні, де його зафіксувала камера під час поцілунку з керівницею HR-відділу Крістін Кебот.

Про це повідомляє CNN.

Скандал у Astronomer: гендиректор подав у відставку після поцілунку на камеру

50-річного Байрона разом із Кебот помітили в обіймах і поцілунках, що стало вірусним моментом концерту.

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– О, подивіться на цих двох! Або у них роман, або вони просто дуже сором’язливі, – пожартував зі сцени фронтмен гурту Кріс Мартін.

Скандал спровокував хвилю обговорень, адже обидва учасники інциденту перебувають у шлюбі. Кебот заміжня за CEO компанії Privateer Rum, а Байрон — за Меган Байрон, яка вже видалила його прізвище зі своїх соцмереж.

У п’ятницю, 25 липня, Байрон взяв відпустку, а наступного дня компанія оголосила про його відставку.

– Від наших керівників очікується високий стандарт поведінки. У цьому випадку він не був дотриманий. Енді Байрон подав у відставку, рада її прийняла, – йдеться у заяві Astronomer.

Тимчасовим CEO призначено співзасновника і директора з продуктів Піта ДеДжоя. У компанії наголосили, що, попри резонанс, команда продовжує працювати над розвитком продукту та підтримкою клієнтів.

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