Росія поширює фейк, що Coldplay видалив дописи на підтримку України – ЦПД

Російські пропагандисти поширюють фейковий сюжет від імені британського музичного видання NME, де стверджується, що гурт Coldplay нібито видалив усі публікації на підтримку України після хвилі негативних коментарів.

Фейк РФ про позицію Coldplay щодо України

У Центрі протидії дезінформації заявили, що насправді музичне видання NME не публікувало подібних матеріалів, а на сторінках гурту Coldpay жодних змін не відбулося.

Відео та публікації, в яких учасники колективу висловлювали солідарність з Україною, залишаються доступними на їхніх офіційних сторінках у соцмережах.

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– Цей фейк є типовим прикладом інформаційної маніпуляції: російські ресурси намагаються створити ілюзію “втоми від України” на Заході, щоби підірвати довіру українців до міжнародної підтримки та деморалізувати суспільство, – наголосили в ЦПД.

У Центрі додали, що Росія і надалі використовуватиме фейки про світових лідерів думок, щоб послабити глобальну солідарність з Україною.

Нагадаємо, що на концерті Coldpay було викрито подружню зраду. Камери заскочили гендиректора IT-компанії Astronomer Енді Байрона в обіймах з Крістін Кабот, керівницею HR-відділу Astronomer. Обидва учасники інциденту перебувають у шлюбі.

Після того як відео з участю пари стало вірусним в мережі, гендиректор Astronomer Енді Байрон подав у відставку.

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