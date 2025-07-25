Єдині новини у цифрах: чого досягнув телемарафон за перші пів року 2025

Національний марафон Єдині новини залишається ключовим інструментом інформаційного протистояння України російській пропаганді та посилює довіру глядачів.

Покриття та довіра

Станом на перше півріччя 2025 року телемарафон Єдині новини дивляться 7,5 млн українців віком від 18 років, піврічна частка проєкту становить 6,5% (18+, міста 50 тис.+).

Контент марафону активно використовується іншими ЗМІ: 69,7 млн контактів із аудиторією отримано через цитування в українських медіа.

Зараз дивляться

Від початку року Єдині новини реалізували 37 загальнонаціональних соціально важливих промокампаній, присвячених підтримці Сил оборони, рекрутингу, ветеранам, дітям, протидії насильству та рівним правам, протидії вербуванню, онлайн-безпеці населення тощо.

Пʼять спеціальних промокампаній ініціював та реалізував безпосередньо сам марафон: Вистоїмо разом, Знаки сили та честі, Єдині у вірі в Україну, Друзі ДШВ, кампанія до 80-ї річниці перемоги над нацизмом.

Загалом за шість місяців було реалізовано більше ніж 205 соціальних роликів, які транслювалися в ефірі марафону 21 500 разів – це 10 800 хвилин ефірного часу. Загалом за час існування телемарафону було показано понад 1957 соціальних роликів.

У рамках марафону відзначають ключові дати національної пам’яті, які супроводжуються ефірними та промо активностями: День Соборності, День пам’яті Героїв Крут, День військового журналіста, День Героїв Небесної Сотні, Міжнародний день боротьби за права жінок тощо.

Тематичні стрими

Телемарафон Єдині новини від початку свого існування визначив підтримку важливих і чутливих для суспільства тем, як одну з основ своєї інформаційної політики:

Єдність – фронт та тил, підтримка Сил оборони;

Рівність – ветерани, безбар’єрність, діти, гендерна рівність;

Розвиток – реформи, підтримка бізнесу та економіки, культура.

Digital-майданчики марафону

З показником 33 тис. опублікованих матеріалів digital-охоплення телемарафону Єдині новини демонструє стабільну та впевнену динаміку зростання. За звітний період охоплення диджитал-майданчиків сягає 554 млн переглядів.

Підтримка Сил оборони України

Допомога Силам оборони – це невіддільна частина функціонування марафону. За перше півріччя 2025 року команди Єдиних новин зібрали понад 80 млн грн на військові та гуманітарні потреби.

Збори проводяться на постійній основі в ефірах медіакомпаній-виробників марафону: Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Ми – Україна та Inter Media Group.

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