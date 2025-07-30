P. Diddy може отримати президентське помилування – деталі

Президент США Дональд Трамп серйозно розмірковує над повним президентським помилуванням для репера та продюсера Шона Комбса, відомого як P. Diddy.

До оголошення вироку у справі проти Комбса лишається менш як два місяці.

Помилування для P. Diddy – що відомо

За інформацією джерел в адміністрації президента, питання помилування розглядається як реальний сценарій. І хоча у Білому домі офіційно не коментують, чи був поданий запит на помилування, інсайдери наголошують: остаточне рішення залежатиме лише від особистого підпису Трампа.

Зараз дивляться

Сторона захисту Шона Комбса наразі не бере активної участі у процесі отримання помилування та відмовляється коментувати ситуацію. Натомість кілька осіб з його особистого та професійного оточення активно звертаються до адміністрації із закликами втрутитися у справу.

Справа Шона P. Diddy Комбса

Шона Комбса заарештували у вересні 2024 року. Відтоді йому неодноразово відмовляли в можливості внесення застави у розмірі $50 млн. Зараз він перебуває у центрі тимчасового утримання в Брукліні.

На початку липня суд присяжних у Нью-Йорку визнав його винним у транспортуванні осіб з метою проституції. Водночас Комбса виправдали за серйознішими звинуваченнями у сексуальній торгівлі та змові.

Вирок має бути оголошений 3 жовтня. Очікується, що покарання становитиме від двох до трьох років, з урахуванням уже відбутого терміну. Адвокати артиста, яких у команді налічується десять, ймовірно, одразу подадуть апеляцію.

Цього тижня захист знову звернувся до суду з проханням про звільнення P. Diddy під заставу до винесення вироку — зі встановленими обмеженнями щодо поїздок і контактів. Утім, за повідомленнями медіа, спільної позиції з прокуратурою досягнуто не було.

Стосунки Трампа та Комбса

Шон Комбс і Дональд Трамп знайомі вже багато років. У 2012 році Трамп назвав музиканта “хорошим другом”. Проте під час першої каденції президента Комбс став його активним критиком і підтримав Джо Байдена на виборах 2020 року.

Тепер, попри напружені відносини, питання помилування знову на порядку денному. За словами джерел, рішення президента залишається “на паузі”, але може бути ухвалене будь-якої миті.

Джерело : Deadline

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