Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку

Народний артист України Іво Бобул зізнався, що вважає своєю найбільшою помилкою у житті та хто йому прасує сорочки.

Співак став гостем рубрики 55 за 5 з Аліною Шаманською, яка виходить у межах програми Ранок у великому місті на ICTV2.

Іво Бобул про кохання і шлюби

Попри чотири офіційні шлюби, Бобул не називає жодну з колишніх дружин коханням усього життя. Нагадаємо, що свого часу він був одружений і зі співачкою Лілею Сандулесою.

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– Я дуже вдячний всім жінкам, які були зі мною. Я просто їм дуже вдячний за те, що вони були. Я нікого не образив, я всім зробив дуже гарно. Полишав квартири, – заявив артист.

Проте Іво Бобул зізнався, що саме перший шлюб вважає своєю найбільшою помилкою. Співак пояснив, що те одруження було “невчасним”.

При цьому артист поділився, що найприкрішою зрадою для нього буде удар в спину від друга, а не від жінки.

Іво Бобул про побут

Легенда української естради торкнувся й побутової сторони стосунків. Зокрема, зауважив, що досі самостійно прасує сорочки та не потребує помічниці.

– Тому що я знаю, як мені треба прасувати, і я так прасую. Починаю з боку, ставлю сорочку на виворот і починаю так по колу її прасую, – розповів співак.

При цьому незастелене ліжко Іво Бобул вважає нормальним явищем. Мовляв, для творчої людини це звично.

Нагадаємо, що зі своєю четвертою дружиною артист познайомився у середині 90-х. Він виступав у ресторані, а вона була однією з гостей. В цьому шлюбі в Бобула народився син Данило.

Від попередніх стосунків в Іво Бобула є син Руслан та дочка Людмила. З Лілею Сандулесю, яка була його третьою дружиною, в співака спільних дітей немає. До слова, Сандулеса також офіційно виходила заміж чотири рази.

Джерело : Ранок у великому місті

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