Зірка серіалу Школа, який родом з Луганщини, знімається в російському кіно

Український актор, зірка серіалу Школа Данило Черкас (Даня Вегас) знімається у російському фільмі. Він втілить головну роль у проєкті Твоє серце буде розбите за мотивами однойменного роману російської письменниці Анни Джейн.

Данило Черкас знімається в РФ

На особистій сторінці в Instagram актор поділився тизером фільму, який вийде на екрани у 2026 році. Напарницею Данила Черкаса по знімальному майданчику стала російська акторка Вероніка Журавльова.

Вони разом записали ролик, в якому закликали людей взяти участь у всеросійському кастингу, щоб знятися у фільмі Твоє серце буде розбите.

Зараз дивляться

Виробництвом стрічки займається компанія Ол Медіа Компані, онлайн-кінотеатр START, Свердловська кіностудія за підтримки Фонду кіно РФ. Зйомки, ймовірно, проходять на території Росії.

Зазначимо, що Данило Черкас родом із Сіверськодонецька Луганської області. У 2014 році він переїхав до Києва, де почав розвивати блог в Instagram, відвідувати кастинги та зніматися у кліпах. Згодом Данило отримав головну роль у серіалі Школа, завдяки чому став популярним.

У 2023 році Данило Черкас засудив повномасштабне вторгнення РФ, заявив про відмову від російського контенту, а сам переїхав до Великої Британії.

Зараз на сторінці актора в Instagram немає дописів, пов’язаних з війною, а в шапці профілю він вказав контакти як англійського, так і російського менеджера. Очевидно, Данило Черкас не цурається співпраці із країною-агресором РФ, яка щодня вбиває українців та запускає ракети по наших містах. Актор зробив вибір на користь кривавих російських рублів.

Фото: Даня Вегас

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.