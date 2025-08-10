Повторював це сотні разів: вдова Поклада про останню волю композитора

Дружина легендарного композитора Ігоря Поклада, який пішов з життя на початку липня у віці 83 років, розповіла про його пророчі слова. Також Світлана поділилася, якою була остання воля митця.

Вдова Поклада про смерть композитора

За словами Світлани, Поклад ніби відчував, що його життя наближається до кінця. За пів року до смерті композитор сказав дружині, що це літо буде для нього останнім, тож вона має бути готовою до цього.

Ігоря Поклада поховали на Берковецькому кладовищі, адже саме такою була його остання воля. Композитор хотів спочивати поруч зі своєю матір’ю.

– Дуже дивно, але він ніби відчував, що його час наближається. Десь за пів року до смерті сказав: Це моє останнє літо, Світлано. Ти маєш бути готова. У Ігоря Дмитровича на Берковецькому кладовищі похована мама. Він сам встановив дуже красивий пам’ятник – дві плити. І завжди казав: Оця друга – для мене. Усі друзі, хто бував у нас останні місяці, чули від нього одне й те саме: Мене – тільки до мами. Він повторював це неодноразово. Сотні разів, – поділилася вдова Поклада.

Світлана розповіла, що у 2023 році у композитора виявили онкозахворювання. Жінка не розкрила діагноз, однак зазначила, що він проходив лікування і в деякі періоди почувався досить непогано.

Однак наприкінці липня у Поклада стався інсульт, що погіршило його стан. Останні дні життя композитор провів вдома у Ворзелі, що на Київщині. Світлана додала, що чоловік пішов з життя у неї на руках.

Раніше дружина Ігоря Поклада розповідала, що композитор помер під час чергової дронової атаки РФ на Україну. А його здоров’я підірвалося під час російської окупації Ворзеля, коли подружжя опинилося заблокованим у підвалі свого будинку без води, їжі та зв’язку.

Фото: Світлана Поклад

Джерело : Обозреватель

