Могла б змінити хід історії: Емма Томпсон пригадала, як відмовила Трампу

Оскароносна акторка Емма Томпсон, відома за ролями у фільмах Гаррі Поттер, Круелла та Реальна любов, розповіла, як колись президент США Дональд Трамп запрошував її на побачення.

Томпсон про дзвінок від Трампа

Зірка пригадала, як Трамп зателефонув їй у 1998 році під час зйомок фільму Основні кольори про виборчу кампанію тодішнього президента США Білла Клінтона. Томпсон грала у стрічці головну роль.

– У моєму трейлері задзвонив телефон, і це був Дональд Трамп. Я подумала, що це жарт. Він сказав: Привіт, це Дональд Трамп. Я поцікавилася, чим можу йому допомогти. Я подумала, що йому потрібні вказівки. А він сказав: Я хотів би, щоб ви зупинилися в одному з моїх прекрасних місць, і, можливо, ми могли б повечеряти, – розповіла акторка на кінофестивалі в Локарно.

Томпсон зізналася, що не очікувала такого дзвінка, тож в той момент почувалася не зовсім комфортно. Нині акторка жартує, що якби не відмовила Трампу, то могла б змінити хід історії Сполучених Штатів.

– Я зрозуміла, що саме того дня моє розлучення нарешті відбулося. Б’юся об заклад, у нього (у Трампа, – Ред.) є люди, які шукають кандидатів для побачень серед усіх цих симпатичних розлучених жінок – адже він знайшов номер мого трейлера! Це ж переслідування! Тож так, я могла б піти на побачення з Дональдом Трампом. Я могла б змінити хід американської історії! – додала зірка.

Зазначимо, що з 1989 по 1995 рік Емма Томпсон перебувала у шлюбі з актором і режисером Кеннетом Браною. У 2003 році вона вийшла заміж за актора Грега Вайза, з яким познайомилася на зйомках фільму Розум і почуття.

Джерело : Variety

