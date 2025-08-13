Жахливо дізнатися правду: дружина Темляка відреагувала на скандал довкола актора

Дружина актора Костянтина Темляка, якого звинуватили у домашньому насильстві та розбещенні неповнолітньої, прокоментувала скандал довкола чоловіка.

Дружина Темляка зробила заяву

Акторка Анастасія Нестеренко заявила, що, на щастя, в її стосунках з Костянтинтом Темляком не було жодного фізичного чи емоційного аб’юзу. Водночас вона зізналася, що жахливо дізнатися правду про людину, з якою планувала спільне майбутнє.

– Чи жахливо аб’юзити в стосунках? Так. І жінки, і чоловіки потерпають від цього. У моїх стосунках, на щастя, жодного фізичного чи емоційного аб’юзу не було. Чи жахливо дізнатися неприємну правду про людину, з якою планував майбутнє? Так, – написала акторка.

Анастасія подякувала усім, хто підтримав її та не залишився осторонь у цей непростий період.

Зараз дивляться

– Для мене це стало милицями, коли опора зникла, – додала акторка.

Варто зазначити, що це не перший коментар Нестеренко щодо скандалу. Після того як колишня Темляка звинуватила його у насильстві, акторка заявила, що “не відповідає за слова та вчинки іншої людини”. Також вона додала, що дізналася про Костянтина інформацію, яка її шокувала.

Нагадаємо, що Анастасія Нестеренко і Костянтин Темляк одружилися у Харкові у серпні минулого року. У квітні того ж року актор мобілізувався до ЗСУ.

Фото: Анастасія Нестеренко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.