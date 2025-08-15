За пів години до загибелі: вдова Феліпенка про останнє повідомлення чоловіка
Вдова українського актора та військовослужбовця Юрія Феліпенка, ведуча Катерина Мотрич пригадала їхнє останнє спілкування. Також вона розповіла, як дізналася про загибель чоловіка на фронті.
Мотрич про спілкування з чоловіком
Юрій Феліпенко загинув 14 червня. Востаннє Катерина спілкувалася з чоловіком саме того дня. За пів години до смерті актора подружжя листувалося в мережі. Зокрема, Феліпенко повідомив коханій, що повертається з позицій.
– Востаннє спілкувалися за пів години до його смерті. Вони виїжджали з позицій. Ми листувалися. Я написала: Фух, напиши, – поділилася Мотрич.
За словами Катерини, Юрій загинув під час виїзду з позицій, однак більше подробиць вона не розкрила, адже нині триває розслідування. Трагічну звістку дружині актора повідомили представники ТЦК: медсестра і капелан.
– Мушу відзначити, що від моменту, як вони мені зателефонували, і до сьогодні ми контактуємо щодо різних бюрократичних питань. Це дуже приємна комунікація. Як би це дивно не звучало, я хочу публічно подякувати за цю щиру, тактовну і послідовну комунікацію, – розповіла Катерина.
Зазначимо, що Юрій Феліпенко поповнив лави ЗСУ у квітні 2024 року. Він служив у складі БпАК Ахіллес 92 окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.
У цивільному житті Юрій був актором, грав у Театрі на Подолі. З Феліпенком попрощалися 19 червня у Києві, військового поховали на Берковецькому кладовищі.
Фото: Катерина Мотрич