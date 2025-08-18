Історія про сестринство і життя на війні: у прокат вийшов фільм Куба і Аляска

14 серпня в українських кінотеатрах відбулася прем’єра документального фільму Куба & Аляска, правдивої історії про тих, хто щодня бореться за життя інших на передовій.

Куба & Аляска: що відомо про фільм

Це стрічка про двох найкращих подруг і бойових парамедикинь, які пройшли через найгарячіші точки війни. Але передусім – це історія про силу сестринства, про людяність там, де її найменше чекаєш, про життя на межі смерті.

У центрі сюжету – Юлія Сідорова (Куба) та Олександра Лисицька (Аляска). Юлія родом з Харкова, у 2014 році вона стала парамедикинею на Майдані, а потім приєдналася до Госпітальєрів.

Олександра навчалася в Одесі, а згодом працювала журналісткою в проєкті Антизомбі на ICTV, захищаючи інформаційну безпеку країни. Після початку повномасштабного вторгнення вона не змогла стояти осторонь та долучилася до фронтової медицини.

Фільм Куба & Аляска розповідає про виклики війни, з якими щодня стикаються Юлія та Олександра, а також про те, як життя на фронті впливає на стосунки війсьвослужбовиць з родиною.

Режисером фільму виступив Єгор Трояновський (Бєс), а продюсеркою – Ольга Бесхмельниціна (Мирні люди, Стоп-земля). Картина створена у копродукції України, Бельгії та Франції. Світова прем’єра відбулася на престижному фестивалі документального кіно Sheffield DocFest у Великій Британії. Читайте також Історична перемога: Eurimages закриває двері для російського кіноринку

