Співак Олександр Кварта повідомив, що нині проходить навчання у складі Збройних сил України.

Фіналіст шоу Україна має талант зʼявився у соцмережах у військовій формі, наголосивши, що тепер разом із побратимами працює задля перемоги.

Олександр Кварта поповнив лави ЗСУ

Артист з притаманним йому оптимізмом звернувся до своїх прихильників, уточнивши, що зараз він на БЗВП. Співак пообіцяв підтримувати Україну та українців тепер вже з війська й не упустив можливості відповісти на закиди у свій бік.

– На радість всім, хто писав, чого я не в окопі, знайте, я вже майже в окопі. І на радість всім моїм друзям, я живий, здоровий, і я продовжую співати тільки найпозитивніші пісні. Слава Україні! – прокоментував Кварта.

Він не розповів деталей мобілізації, проте зауважив, що його волонтерська діяльність поступилася необхідності стати до зброї.

– Я зараз з міркувань ТЦК став кориснішим в лавах ЗСУ своєю одиницею, не перекриваючи збори волонтерські, з автоматом в руках і до окопу, – сказав артист.

Перед мобілізацією Олександр Кварта встиг закрити благодійний збір для захисників на Покровському напрямку.

Реакція мережі на мобілізацію Кварти

Шанувальники артиста вважають його прикладом для всіх та дякують за ухвалене рішення.

Олександре, ви надзвичайно щирий, добрий та мужній чоловік. Велике дякуємо вам! Нехай вас Бог береже!

Олександре, велике дякую за ваш талант! Ви – український соловейко. Бережи вас і ваших побратимів всемогутній Бог, народна любов і ви самі себе. Ви – найкращі!

Бажаю, щоб вас оберігав янгол-охоронець! Ви – наш позитив!

Героям слава! Тільки респект і максимальна повага!

Сашко, бажаю легкої служби, найшвидшої перемоги! Хай Бог тебе береже, здоровʼя тобі й удачі, бережи себе! Ти потрібен нам живий і здоровий. Після перемоги будуть нові пісні. Ми чекаємо на тебе!

Божої вам ласки! Заряджайте бійців своєю енергією!

Наприкінці липня до лав ЗСУ став і лідер гурту Пиріг і Батіг Марʼян Пирожок, відомий під псевдонімом Марʼян Пиріг. Музикант уточнив, що рішення було добровільним.

