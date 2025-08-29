Принц Гаррі вперше майже за два роки побачиться зі своїм батьком, королем Великої Британії Чарльзом III.

Він планує приїхати до Лондона 8 вересня, на третю річницю смерті королеви Єлизавети II. За даними видання The Mirror, старший брат Гаррі, принц Вільям, від зустрічі та примирення відмовився.

Зустріч принца Гаррі з королем Чарльзом III

Востаннє батько та син спілкувалися віч-на-віч на початку 2024 року, незабаром після того, як у монарха діагностували рак.

Зараз дивляться

– Очевидно, що зараз обидві сторони сповнені рішучості зробити це. Ніхто не вдає, що всі сімейні проблеми вирішені, але йдеться про те, щоб почати з Чарльза і Гаррі. Вперше за довгий час з’явилося справжнє відчуття, що примирення є реальним, – сказало джерело The Mirror.

Потепління стосунків між Гаррі та Чарльзом III відбулося після неформального мирного саміту команди принца з представниками Букінгемського палацу.

Гаррі прибуде до Лондона 8 вересня для участі у WellChild Awards – благодійному заході, який він давно підтримує. Король наразі перебуває у Великій Британії і не планує закордонних візитів до кінця місяця.

– Після 20 місяців розлуки і лікування короля, здається, настав час зробити цей крок. Йдеться не про великі жести чи офіційні зустрічі, а про просту особисту розмову між батьком і сином. Пріоритетом є приватність і гідність, а також забезпечення можливості для подальшого діалогу. Щодо Гаррі і Вільяма, то будь-яка можливість примирення між ними була відкинута відразу, – додало джерело.

Повідомляється, що дружина Гаррі Меган Маркл залишиться в Каліфорнії з двома дітьми: сином Арчі і донькою Лілібет. Чарльз III не бачив своїх онуків з червня 2022 року, коли герцоги відвідали святкування платинового ювілею покійної королеви.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.