На тлі скандалу за участю співачки Насті Каменських, яка виступає як NK, ювелірна компанія Золотий вік достроково завершила рекламну кампанію з її участю.

Про це повідомляється на сторінках ювелірного бренду у соціальних мережах.

Золотий вік припинив співпрацю з Настею Каменських

– Опираючись на цінності та принципи компанії Золотий Вік, ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року, – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що мають намір “відкрити нову сторінку у комунікації з клієнтами”, а їхня команда вже працює над новою креативною концепцією.

Оновлену рекламну кампанію пообіцяли випустити вже цього року.

Користувачі у соціальних мережах підтримали рішення бренду:

Ой ну нарешті, бо вже в метро їздити не хотілось через цю рекламу;

Нарешті;

Гарне рішення! Повністю підтримую;

Давно пора. Людини немає в країні, а вона є обличчям бренду.

Скандал із Каменських: що відомо

Компанія не назвала причину свого рішення, але раніше співачку NK розкритикували у соціальних мережах за концерт у США, де вона виконувала пісні російською, які раніше переклала українською мовою.

Також вона заявила, що “неважливо, якою мовою ми розмовляємо”. Скандальну заяву Каменських зробила на концерті у Маямі.

– Не важливо, якого кольору у тебе шкіра. Не важливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміють усі. Ви знаєте, що це? Це любов. Яке найголовніше почуття у світі? Любов. Правда, Маямі? – сказала Настя зі сцени.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення РФ в одному з інтерв’ю Настя Каменських заявляла, що не буде співати свої пісні російською. Проте через два роки заявила, що виконуватиме їх для тих, “хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову”.

