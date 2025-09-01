Українська співачка Dakooka (справжнє імʼя Катерина Єрьоменко), що рік тому записала трек з російським гуртом Аигел, випустила вінілову платівку з російською назвою Цветы (Квіти).

Dakooka знову заспівала з росіянами

Альбом вийшов на українському лейблі Moon Records. Він містить десять композицій, більшість треків записана разом із російськими виконавцями, серед яких гурт Аигел, репер Pyrokinesis, співак kirill sever та інші.

Платівка вийшла у Німеччині, де лейбл має представництво, і доступна також в Україні. Видання виконане у рожевому кольорі, що, за словами компанії, символізує ніжність і силу.

– Квіти – це альбом-щоденник, заспіваний голосом покоління у колаборації з найяскравішими представниками сучасної сцени. Кожна композиція – це унікальний творчий діалог. Кожне ім’я у треклисті – артист із впізнаваною інтонацією та власним музичним світом, – йдеться в описі до платівки.

У вересні 2024 року Dakooka вже презентувала спільний російськомовний трек Без настроения разом із гуртом Аигел. Тоді артистка пояснювала, що співпрацює лише з цим дуетом, адже його учасники відкрито висловилися проти війни й від початку повномасштабного вторгнення мешкають у Берліні.

Dakooka родом із Чернівців. Виконавиця здобула популярність завдяки саундтрекам до серіалу Перші ластівки, а більша частина її репертуару залишається російськомовною.

Фото: Dakooka

